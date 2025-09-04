Abhishek Sharma Birthday Special: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा के 25वें जन्मदिन पर डालिए उनके रिकॉर्ड ब्रेकिंग करियर और इनक्रेडिबल कारनामों पर एक नज़र

Abhishek Sharma (Photo: X/ipl)

Abhishek Sharma Birthday Special: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के युवा और विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 4 सितंबर 2025 को 25 साल के हो गए हैं. बाएं हाथ के आक्रामक ओपनर और उपयोगी स्पिनर के तौर पर अभिषेक ने बेहद कम उम्र में क्रिकेट जगत में अनगिनत रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. पंजाब के अमृतसर से निकले इस सितारे ने भारत के लिए 17 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 193.85 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 535 रन बनाए हैं और उनका औसत 33.44 का है. टी20 में उनका सबसे बड़ा स्कोर 135 रन का है. जो इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े में रिकॉर्ड बनाया था. अभिषेक के नाम भारत की ओर से टी20I में दूसरा सबसे तेज शतक (37 गेंद) भी दर्ज है. अभिषेक शर्मा के 25वें जन्मदिन पर मेंटर युवराज सिंह ने अनोखे अंदाज में दी बधाई, देखें खास वीडियो

आईपीएल और टी20I में ऐतिहासिक रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग में 77 मैचों में 1815 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 162.93 है. आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के खिलाफ सिर्फ 55 गेंदों में 141 रन ठोककर भारतीय बल्लेबाजों में सबसे बड़ा आईपीएल स्कोर बनाते हुए इतिहास रच दिया था. उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ओपनिंग करते हुए ताबड़तोड़ रन बनाए और एक मैच में 204.22 के स्ट्राइक रेट से रन जुटाए.

भारत के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत टी20I स्कोर

टीम इंडिया के लिए अभिषेक ने इंग्लैंड के खिलाफ 54 गेंदों में 135 रन उड़ा दिए थे, जिसमें 13 छक्के और 7 चौके शामिल थे. टी20I में उनके कुल छह विकेट भी हैं. वह आईसीसी की टी20I बल्लेबाजों की रैंकिंग में एशिया कप 2025 से पहले नंबर-1 पर काबिज हैं और टूर्नामेंट में इतिहास रचने का मौका भी उनके पास है.

अंडर-19 और करियर की शुरुआत

अभिषेक 2016 में अंडर-19 एशिया कप विजेता टीम और 2018 में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे. अंडर-19 एशिया कप में गेंदबाजी से भी उन्होंने कमाल किया और टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ख़िलाड़ी रहे थे. 2018 में 17 साल की उम्र में अभिषेक ने दिल्ली डेयरडेविल्स से आईपीएल डेब्यू किया और पहले मैच में ही 19 गेंदों पर 46 रन बनाकर खुद को साबित किया.

ब्रेकथ्रू और टीम इंडिया में चुनौतियां

उनका ब्रेकथ्रू सीजन 2024 में रहा, जब SRH के लिए ट्रेविस हेड के साथ जमकर रन बटोरे थे. इसके चलते उन्हें टीम इंडिया के टी20 स्क्वाड में जगह मिली. जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू करते हुए पहले मैच में जल्दी आउट हुए, लेकिन अगले ही मैच में शतक ठोक दिया. अभिषेक शर्मा का टैलेंट गेंद और बल्ले दोनों से नजर आता है. टी20I में उनके नाम छह विकेट हैं और आईपीएल में 11 विकेट अपने नाम किए हैं. व्यक्तिगत जीवन में अभिषेक अनुशासित क्रिकेटर हैं, युवराज सिंह के मार्गदर्शन में करियर गढ़ा है.