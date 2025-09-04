Happy Birthday Abhishek Sharma: भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने विश्व नंबर-1 बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा को उनके 25वें जन्मदिन पर खास अंदाज़ में शुभकामनाएं दीं. युवराज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मोंटाज साझा करते हुए लिखा, "हैप्पी बर्थडे सर अभिषेक 🎂 आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी सफलताओं से भरा हो!" अभिषेक और युवराज के बीच गहरा रिश्ता रहा है, जहां युवराज ने उनके खेल को निखारने में अहम भूमिका निभाई हैं. खासकर बल्लेबाज़ी तकनीक को सुधारने में युवराज की मेहनत ने अभिषेक का आत्मविश्वास बढ़ाया और बड़े मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की.

युवराज सिंह ने दी अभिषेक शर्मा को जन्मदिन की बधाई

