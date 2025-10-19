Pakistan vs South Africa, 2nd Test Match Live Streaming In India: पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच कल से खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच, यहां जानें कितने बजे शुरू होगा मुकाबला, भारत में कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd Test Match Live Streaming: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा और आखिरी मुकाबला सोमवार यानी 20 अक्टूबर से रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा. पहले टेस्ट में पाकिस्तान की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पाकिस्तान की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगी. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई शान मसूद (Shan Masood) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान एडन मारक्रम (Aidan Markram) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India Women vs England Women, 20th Match Live Streaming In India: आज इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया के लिए 'करो या मरो' का मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

डिफेंडिंग चैंपियन को मात देते हुए पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में जीत से खाता खोला. दक्षिण अफ्रीका को हराकर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गई हैं. वहीं, भारत को झटका लगा है. पाकिस्तान दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है. वहीं, श्रीलंका टॉप 2 से बाहर हो गया है और तीसरे नंबर पर है. वहीं, भारतीय टीम को नुकसान हुआ है और वह अब चौथे नंबर पर है. अबतक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने एक ही मैच खेला है. एक मैच जीतकर पाकिस्तान को 100 PCT अंक मिले हैं जिसके कारण टीम पाकिस्तान प्वाइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है.

पहले टेस्ट मैच का हाल

पहले टेस्ट में पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 110.4 ओवरों 378 रन बनाकर सिमट गई. जवाब में पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 84 ओवरों 269 रन बनाकर ढ़ेर हो गई. पहली पारी में 109 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद दूसरी पारी बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 46.1 ओवरों महज 167 रन बनाकर सिमट गई. दक्षिण अफ्रीका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 277 रनों की जरूरत थीं. दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 60.5 ओवर में महज 183 रन बनाकर सिमट गई.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs SA Test Head To Head Record)

दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 31 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 17 टेस्ट मैच अपने नाम किए हैं. जबकि पाकिस्तान को सिर्फ महज सात बार ही जीत नसीब हुई है. सात बार मैच ड्रॉ पर छूटे. साल 2007-08 के बाद दक्षिण अफ्रीका के पास पाकिस्तान की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने का शानदार मौका होगा.

इसके अलावा, पाकिस्तान की टीम के अनुभवी बल्लेबाज बाबार आजम, विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक और अब्दुल्ला शफीक भी टीम का हिस्सा हैं. पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर को गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया, जबकि दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल (PAK vs SA Test Series Schedule)

पहला टेस्ट: 12-16 अक्टूबर, गद्दाफी स्टेडियम (लाहौर)

दूसरा टेस्ट: 20-24 अक्टूबर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (रावलपिंडी).

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच डिटेल्स

तारीख: 20-24 अक्टूबर

वेन्यू: रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी.

भारत में कब और कैसे देख पाएंगे पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला (Where And How To Watch PAK vs SA 2nd Test In India)

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल यानी 20 अक्टूबर से दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा. भारत में टीवी पर इस मैच का लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा. हालांकि, फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs SA 2nd Test Likely Playing XI)

पाकिस्तान: अब्दुल्ला शफीक, इमाम-उल-हक, शान मसूद (कप्तान), बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा, नोमान अली, साजिद खान, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली.

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्कराम (कप्तान), रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), वियान मुल्डर, टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरिन, सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.