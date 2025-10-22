Pakistan vs South Africa, 2nd Test Match Day 3 Live Streaming In India: तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या पाकिस्तानी गेंदबाज करेंगे वापसी, यहां जानें भारत में कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd Test Match Day 3 Live Streaming And Telecast: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा और आखिरी मुकाबला 20 अक्टूबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका की टीम ने ओवर में विकेट खोकर रन बना लिए थे. आज यानी 22 अक्टूबर को तीसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा. पहले टेस्ट में पाकिस्तान की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पाकिस्तान की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगी. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई शान मसूद (Shan Masood) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान एडन मारक्रम (Aidan Markram) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Rohit Sharma on Nitish Reddy: रोहित शर्मा को उम्मीद, सभी फॉर्मेट में महान खिलाड़ी बनेंगे नीतीश रेड्डी

रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन के दौरान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 333 रन बनाए थे. जवाब में दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 4 विकेट खोकर 185 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की टीम से ट्रिस्टन स्टब्स और टोनी डी जोरजी (55) ने अर्धशतक लगाए. फिलहाल क्रीज पर स्टब्स (68) और काइल वेरेन (10) बने हुए हैं.

पहले सेशन के दौरान सिमटी पाकिस्तानी टीम

पहले दिन के स्कोर 259/5 से आगे खेलने उतरी पाकिस्तान की टीम को छठा झटका सलमान आघा के रूप में लगा. सलमान आघा के आउट होने के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजी क्रम के विकेटों का पतझड़ सा लग गया और पूरी टीम पहले सेशन के दौरान ही सिमट गई. पहले दिन 42 रन के स्कोर पर नाबाद रहने वाले सऊद शकील 66 रन बनाकर आउट हुए. दक्षिण अफ्रीका से केशव महाराज ने 7 विकेट लिए.

शानदार रही केशव महाराज की गेंदबाजी

केशव महाराज ने पाकिस्तान को 167 रन के कुल स्कोर पर बाबर आजम (16) के रूप में तीसरा झटका देते हुए अपने विकेटों का खाता खोला था. उसके बाद केशव महाराज ने शान मसूद (66), आघा सलमान (45), सऊद शकील (66), शाहीन अफरीदी (0), शज्जाद खान (5) और आसिफ अफरीदी (4) को भी अपना शिकार बनाया.

केशव महाराज ने टेस्ट में चौथी बार लिए पारी में 7 विकेट

यह चौथा मौका था जब केशव महाराज ने टेस्ट पारी में 7 विकेट लिए हैं. केशव महाराज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018 में श्रीलंका के खिलाफ 9/129 का था, जो टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. केशव महाराज ने टेस्ट मैचों में सबसे जयादा बार 7 से अधिक विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के मामले में पूर्व स्पिनर जोसेफ टेफील्ड की बराबरी की है. किसी अन्य प्रोटियाज गेंदबाज ने 3 बार भी ऐसा नहीं किया.

ऐसी रही दक्षिण अफ्रीका की पारी

दक्षिण अफ्रीका को रयान रिकेल्टन (14) के रूप में पहला झटका लगा. इसके बाद कप्तान एडेन मार्करम (32) भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और टोनी डी जोरजी ने अर्धशतक जड़ा. मैच की समाप्ति से कुछ समय पहले टोनी डी जोरजी 55 रन बनाकर आउट हुए. वहीं अगले बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस अपना खाता भी नहीं खोल सके. अभी पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीकी टीम 148 रन से पीछे हैं.

ट्रिस्टन स्टब्स और टोनी डी जोरजी ने लगाए अर्धशतक

ट्रिस्टन स्टब्स ने अपने टेस्ट करियर का दूसरा अर्धशतक लगाया. यह पाकिस्तान के खिलाफ ट्रिस्टन स्टब्स के बल्ले से निकलने वाली पहली 50+ रन की पारी रही. दूसरी तरफ टोनी डी जोरजी ने अपने टेस्ट करियर का तीसरा अर्धशतक लगाया. टोनी डी जोरजी 93 गेंदों का सामना करने के बाद 55 रन बनाकर आउट हुए. अपनी इस पारी में टोनी डी जोरजी ने एक चौका और दो छक्के लगाए. इस जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी की.

भारत में कब और कैसे देख पाएंगे पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका के दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन (Where And How To Watch PAK vs SA 2nd Test In India)

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच 20 अक्टूबर से दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा हैं. तीसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा. भारत में टीवी पर इस मैच का लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा. हालांकि, फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.