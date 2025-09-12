Pakistan vs Oman, 4th Match Asia Cup 2025 Scorecard: दुबई में पाकिस्तान ने ओमान को दिया 161 रनों का टारगेट, मोहम्मद हारिस ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

मोहम्मद हारिस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Oman National Cricket Team, Asia Cup 2025 4th Match Scorecard Update: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का चौथा मुकाबला आज यानी 12 सितंबर को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला हैं. दोनों टीमें जीत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आगा (Salman Agha) कर रहें हैं. जबकि, ओमान की कमान जतिंदर सिंह (Jatinder Singh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: England vs South Africa, 2nd T20I Match Winner Prediction: इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की टीमें अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में आपस में नहीं भिड़ी हैं. ऐसे में यह दोनों टीमों के बीच किसी भी प्रारूप में पहला मैच होगा. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले गए एशिया कप की बात करें तो पाकिस्तान ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें 5 जीते हैं और इतने में ही हार झेली है. ओमान ने एशिया कप टी20 में सिर्फ तीन मैच खेले हैं, जिसमें से सिर्फ एक में जीत और दो में हार झेली है.

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Scorecard)

Asia Cup 2025: Pakistan score 160/7 (M Harris 66, S Farhan 28; A Kaleem 3/31) in 20 overs vs Oman in Group A match in Dubai#PAKvOMAN #PAKvOMN #AsiaCup2025 #AsiaCup Follow Livehttps://t.co/EgY6JArApu — CrickIt (@CrickitbyHT) September 12, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज चार रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद साहिबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 89 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 160 रन बनाए. पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हारिस ने सबसे ज्यादा 66 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान मोहम्मद हारिस ने 44 गेंदों पर सात चौके और तीन छक्के लगाए. मोहम्मद हारिस के अलावा साहिबजादा फरहान ने 28 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ओमान की टीम को शाह फैसल ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ओमान की ओर से शाह फैसल और आमिर कलीम ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए. शाह फैसल और आमिर कलीम के अलावा मोहम्मद नदीम ने एक विकेट चटकाए. ओमान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 161 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

पाकिस्तान की बल्लेबाजी: 160/7, 20 ओवर (सईम अयूब 0 रन, साहिबजादा फरहान 28 रन, मोहम्मद हारिस 66 रन, फखर जमान नाबाद रन, सलमान आगा 0 रन, हसन नवाज 9 रन, मोहम्मद नवाज 19 रन, फहीम अशरफ 8 रन और शाहीन अफरीदी नाबाद 2 रन.)

ओमान की गेंदबाजी: (शाह फैसल 3 विकेट, मोहम्मद नदीम 1 विकेट और आमिर कलीम 2 विकेट).

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.