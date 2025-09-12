Pakistan vs Oman, 4th Match Asia Cup 2025 Live Toss And Scorecard: दुबई में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम ओमान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Oman National Cricket Team, Asia Cup 2025 4th Match Live Toss And Scorecard Update: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का चौथा मुकाबला आज यानी 12 सितंबर को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला हैं. दोनों टीमें जीत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आगा (Salman Agha) कर रहें हैं. जबकि, ओमान की कमान जतिंदर सिंह (Jatinder Singh) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? दुबई में पाकिस्तान बनाम ओमान के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

पाकिस्तान ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला (PAK vs OMN 4th T20I Live Toss Update)

Asia Cup 2025: Pakistan captain Salman Ali Agha wins toss, opts to bat vs Oman in Group A match in Dubai#PAKvOMN #PAKvsOMN #AsiaCup2025 #AsiaCup Follow Livehttps://t.co/EgY6JArApu — CrickIt (@CrickitbyHT) September 12, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs OMN 4th T20I Playing XI)

Pakistan Playing XI: - Saim Ayub, Sahibzada Farhan, Mohammad Haris(w), Fakhar Zaman, Salman Agha(c), Hasan Nawaz, Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Sufiyan Muqeem, & Abrar Ahmed.#PAKvOMN #PAKvsOMAN pic.twitter.com/vmVb0s3gA8 — Ahmad Haseeb (@iamAhmadhaseeb) September 12, 2025

पाकिस्तान (PAK Playing XI): सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.

🚨 Toss News 🚨 Pakistan have chosen to Bat First against First timers Oman in the 4th T20I of the Asia Cup 2025 🏏💥 Here's how both the teams are Lined up for tonight's Game 🎯🏏 #PAKvOMA | #AsiaCup2025 | #Sportify pic.twitter.com/L4hIEriZH3 — Sportify (@Sportify777) September 12, 2025

ओमान (OMN Playing XI): जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), शाह फैसल, हसनैन शाह, मोहम्मद नदीम, जिक्रिया इस्लाम, सुफियान महमूद, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव.

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Scorecard)

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की टीमें अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में आपस में नहीं भिड़ी हैं. ऐसे में यह दोनों टीमों के बीच किसी भी प्रारूप में पहला मैच होगा. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले गए एशिया कप की बात करें तो पाकिस्तान ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें 5 जीते हैं और इतने में ही हार झेली है. ओमान ने एशिया कप टी20 में सिर्फ तीन मैच खेले हैं, जिसमें से सिर्फ एक में जीत और दो में हार झेली है.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.