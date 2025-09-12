Pakistan Beat Oman, 4th Match Asia Cup 2025 Scorecard: पाकिस्तान ने ओमान को 93 रनों से दी करारी शिकस्त, बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें PAK बनाम OMN के मैच का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Oman National Cricket Team, Asia Cup 2025 4th Match Scorecard Update: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का चौथा मुकाबला आज यानी 12 सितंबर को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने ओमान को 93 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने इस टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आगा (Salman Agha) कर रहें हैं. जबकि, ओमान की कमान जतिंदर सिंह (Jatinder Singh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: England vs South Africa, 2nd T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: दूसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज चार रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद साहिबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 89 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 160 रन बनाए. पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हारिस ने सबसे ज्यादा 67 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान मोहम्मद हारिस ने 44 गेंदों पर सात चौके और तीन छक्के लगाए. मोहम्मद हारिस के अलावा साहिबजादा फरहान ने 28 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ओमान की टीम को शाह फैसल ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ओमान की ओर से शाह फैसल और आमिर कलीम ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए. शाह फैसल और आमिर कलीम के अलावा मोहम्मद नदीम ने एक विकेट चटकाए. ओमान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 161 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान की टीम का आगाज भी निराशाजनक रहा और महज 42 रन के स्कोर पर टीम के चार बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. ओमान की पूरी टीम 16.4 ओवर में महज 67 रन बनाकर सिमट गई. ओमान की तरफ से हम्माद मिर्जा ने सबसे ज्यादा 27 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान हम्माद मिर्जा ने 23 गेंदों पर तीन चौका और एक छक्का लगाया. हम्माद मिर्जा के अलावा आमिर कलीम ने 13 रन बटोरे.

वहीं, पाकिस्तान की टीम को सईम अय्यूब ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. पाकिस्तान की ओर से सईम अयूब, सुफियान मुकीम और फहीम अशरफ ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. सईम अयूब, सुफियान मुकीम और फहीम अशरफ के अलावा मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद ने एक-एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

पाकिस्तान की बल्लेबाजी: 160/7, 20 ओवर (सईम अयूब 0 रन, साहिबजादा फरहान 28 रन, मोहम्मद हारिस 67 रन, फखर जमान नाबाद रन, सलमान आगा 0 रन, हसन नवाज 9 रन, मोहम्मद नवाज 19 रन, फहीम अशरफ 8 रन और शाहीन अफरीदी नाबाद 2 रन.)

ओमान की गेंदबाजी: (शाह फैसल 3 विकेट, मोहम्मद नदीम 1 विकेट और आमिर कलीम 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

ओमान की बल्लेबाजी: 67/10, 16.4 ओवर (जतिंदर सिंह 1 रन, आमिर कलीम 13 रन, हम्माद मिर्जा 27 रन, मोहम्मद नदीम 3 रन, सुफियान महमूद 1 रन, विनायक शुक्ला 2 रन, शाह फैसल 1 रन, हसनैन शाह 1 रन, जिक्रिया इस्लाम 0 रन, शकील अहमद 10 रन और समय श्रीवास्तव नाबाद 5 रन.)

पाकिस्तान की गेंदबाजी: (सईम अय्यूब 2 विकेट, मोहम्मद नवाज 1 विकेट, सुफियान मुकीम 2 विकेट, फहीम अशरफ 2 विकेट और अबरार अहमद 1 विकेट).

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.