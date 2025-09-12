England vs South Africa, 2nd T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: दूसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का दूसरा मुकाबला आज यानी 12 सितंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड (Emirates Old Trafford) में खेला जा रहा हैं. पहले टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड को 14 रन (डीएलएस पद्धति) से हरा दिया. अब दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए उतरेगी. जबकि, इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) कर रहें हैं. इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: England vs South Africa, 2nd T20I Match 2025 Toss Winner Prediction: पाकिस्तान बनाम ओमान के बीच दुबई में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी
दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला (ENG vs SA 2nd T20I Live Toss Update)
🚨 𝑻𝑶𝑺𝑺 𝑼𝑷𝑫𝑨𝑻𝑬 🚨
South Africa have won the toss and opted to bowl first against England in the second T20I! 🇿🇦#ENGvSA #T20Is #Sportskeeda pic.twitter.com/qrZHKeMd3v
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG vs SA 2nd T20I Playing XI Update)
🏴 TOSS & TEAM NEWS 🏴
England have lost the toss and will bat first at Old Trafford 🏏💪#ENGvSA pic.twitter.com/HLo2xj3CNi
इंग्लैंड (ENG Playing XI): फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक (कप्तान), टॉम बैंटन, विल जैक, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, ल्यूक वुड, आदिल राशिद.
🇿🇦 South Africa have won the toss and elected to Bowl first.
🔁 One change for the Proteas as Corbin Bosch is replaced by Bjorn Fortuin.
Here’s our starting XI for tonight’s contest.#WozaNawe pic.twitter.com/gSEJDEd6nq
दक्षिण अफ्रीका (SA Playing XI): एडेन मार्कराम (कप्तान), रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जेन्सन, कैगिसो रबाडा, ब्योर्न फोर्टुइन, क्वेना मफाका, लिज़ाद विलियम्स.
इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Scorecard)
बारिश से प्रभावित पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 14 रन (डकवर्थ लुईस नियम के तहत) से जीत हासिल की थी, जिसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 1-0 की बढ़त बना ली है और एक और जीत के साथ सीरीज़ अपने नाम करने के लिए बेताब होगी. दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में शानदार ऑलराउंड खेल दिखाया, जहां दक्षिण अफ्रीका की मजबूत बल्लेबाजी और अनुशासित गेंदबाजी ने जीत दिलाई. अब लय में रहने के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम ओल्ड ट्रैफर्ड में सीरीज़ जीतने को लेकर आत्मविश्वास से भरे हैं.
दूसरी तरफ, इंग्लैंड पहले मैच में हार के बाद दबाव में है. बल्लेबाज़ी में थोड़ी फाइट जरूर की, लेकिन टीम लय बनाए रखने में नाकाम रही और अहम मौकों पर दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज़ों के सामने टिक नहीं पाई. अब हैरी ब्रूक और उनकी टीम के लिए सीरीज़ बराबर करने और इसे निर्णायक मुकाबले तक ले जाने के लिए जीतना जरूरी है.
इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Scorecard)