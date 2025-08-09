OI W vs MO W, 5th Match The Hundred 2025 Live Streaming In India: ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Oval Invincibles Women vs Manchester Originals Women, The Hundred Womens Competition 2025 5th Match Live Streaming: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का पांचवां मुकाबला आज यानी नौ अगस्त को ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के केनिंग्टन ओवल (Kennington Oval) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह दूसरा मुकाबला हैं. दोनों टीमें पिछले मैच को भूलकर नए सिरे से आगाज करना चाहेगी. इस टूर्नामेंट में ओवल इनविंसिबल्स महिला की अगुवाई लॉरेन विनफील्ड-हिल (Lauren Winfield-Hill) कर रहीं हैं. जबकि, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की कमान बेथ मूनी (Beth Mooney) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: DPL 2025, CDK vs ODW, 14th Match Live Streaming: सेंट्रल दिल्ली किंग्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

दोनों टीमें शुरुआती मैचों में हार के बाद इस मुकाबले में उतर रही हैं और अपने अभियान को पटरी पर लाने के लिए बेताब होंगी. इस सीजन की शुरुआत में मिली हार के बावजूद ओवल इनविंसिबल्स विमेन की टीम मैच का रूख कभी भी पलट सकती है. लॉरेन विनफील्ड-हिल की अगुवाई में टीम शानदार वापसी करना चाहेगी. मेग लैनिंग का अनुभव और उत्कृष्टता बल्लेबाजी क्रम को और मज़बूत बनाती है, जबकि एलिस कैप्सी की प्रतिभा और मारिज़ैन कैप की ऑलराउंड प्रतिभा टीम को इस मुकाबले में एक मज़बूत बढ़त दिलाती है.

इस बीच, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स विमेन भी शुरुआती मैच में मिली हार से उबरने की कोशिश में है. कप्तान बेथ मूनी टीम की रीढ़ बनी हुई हैं, जबकि अमेलिया केर, डिएंड्रा डॉटिन, एवलिन जोन्स और सोफी एक्लेस्टोन जैसी मैच-विजेता खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम को वापसी के लिए ज़रूरी गुणवत्ता और गहराई प्रदान करती है. अगर ये सभी एक साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन कर पाती हैं, तो मैनचेस्टर को हराना मुश्किल होगा.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (OI W vs MO W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ओवल इनविंसिबल्स महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. ओवल इनविंसिबल्स महिला की टीम ने चारों मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम को जीत का स्वाद चखना हैं. आज के मुकाबले में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगी.

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का पांचवां मुकाबला ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का पांचवां मुकाबला आज यानी नौ अगस्त को ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला के बीच लंदन के केनिंग्टन ओवल में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

भारत में द हंड्रेड 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

द हंड्रेड 2025 (The Hundred 2025) टूर्नामेंट के पुरुष और महिला दोनों मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक 100-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने टीवी पर हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री में देख सकते हैं.

द हंड्रेड 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ‘द हंड्रेड’ के मैच देखना चाहते हैं, तो SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा, FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करना होगा और संभवतः सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

ओवल इनविंसिबल्स महिला: लॉरेन विनफील्ड-हिल (कप्तान और विकेटकीपर), मेग लैनिंग, ऐलिस कैप्सी, मैरिज़ेन कप्प, पेगे शॉल्फिल्ड, एशले गार्डनर, फोएबे फ्रैंकलिन, अमांडा-जेड वेलिंगटन, टैश फ़ारंट, रियाना मैकडोनाल्ड-गे, सोफिया स्मेल.

मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला: बेथ मूनी (कप्तान और विकेटकीपर), कैथरीन ब्राइस, अमेलिया केर, एवलिन जोन्स, डींड्रा डॉटिन, सेरेन स्माले, एलिस मोनाघन, फाई मॉरिस, सोफी एक्लेस्टोन, डेनिएल ग्रेगरी, माहिका गौर.

नोट: ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.