IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल के बाद दुबई में नहीं होगा धूमधड़ाका! पुलिस ने लगाया झंडे, पटाखे पर बैन, दिए भारी जुर्माने का आदेश

भारत बनाम पाकिस्तान

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम(Dubai International Cricket Stadium) में में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. 41 साल में पहली बार एशिया कप के फाइनल में दोनों चिर-प्रतिद्वंदी आमने-सामने होंगे. जहां एक ओर क्रिकेट प्रेमियों में रोमांच चरम पर है, वहीं दुबई पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस हाई-वोल्टेज मैच में मैदान के बाहर किसी भी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. क्या होगा अगर बारिश में धूल जाए भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल? जानिए एशिया कप के लिए है रिजर्व डे या कैसे तय होगा विजेता

दुबई पुलिस का सख्त फरमान — नहीं लहरा सकेंगे झंडे, नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे

दुबई पुलिस ने मैच से पहले ही नई गाइडलाइंस जारी करते हुए दर्शकों को चेतावनी दी है कि वे स्टेडियम में किसी भी तरह के झंडे, बैनर या पटाखे लेकर नहीं आएं. भारत या पाकिस्तान किसी भी टीम के समर्थकों को राष्ट्रीय झंडे तक एंट्री गेट पर जमा करने होंगे. स्टेडियम की आधिकारिक वेबसाइट पर ‘प्रोहिबिटेड आइटम्स’ की लिस्ट में इन सभी चीजों को शामिल किया गया है.

इसके अलावा, दुबई पुलिस ने सभी टिकट होल्डर्स को कम से कम मैच शुरू होने से तीन घंटे पहले यानी शाम 5 बजे तक स्टेडियम पहुंचने की सलाह दी है. पार्किंग केवल निर्धारित स्थानों पर ही करने की अनुमति होगी और दर्शकों को स्टेवर्ड्स के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

नियम तोड़ने पर लगेगा 1.2 लाख से 7.24 लाख रुपये तक का जुर्माना

दुबई पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर कोई फैन स्टेडियम में प्रतिबंधित सामान के साथ पकड़ा गया, गाली-गलौज की या ग्राउंड पर घुसने की कोशिश की. तो उस पर 1.2 लाख रुपये से लेकर 7.24 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं अगर किसी ने हिंसा की, किसी खिलाड़ी पर अभद्र टिप्पणी की या वस्तुएं फेंकी. तो यह जुर्माना 2.41 लाख से 7.24 लाख रुपये तक पहुंच सकता है.

मैदान पर आग नहीं, बल्ले और गेंद की टक्कर में दिखेगी असली जंग

क्रिकेट इतिहास में भारत बनाम पाकिस्तान हमेशा ही रोमांचक रहा है, लेकिन इस बार हालात और भी संवेदनशील हैं. बीते कुछ हफ्तों में हाथ न मिलाने, विवादित बयान और जुर्मानों ने माहौल को और गरमा दिया है. ऐसे माहौल में दुबई पुलिस किसी भी तरह की अराजकता को रोकना चाहती है. चाहे वह जश्न के नाम पर हो या उकसावे के लिए किया जाएगा. मैदान पर हालांकि जश्न आग के नहीं बल्कि चौकों-छक्कों के जरिए होगा. भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा 200+ स्ट्राइक रेट के साथ चर्चा में हैं तो कुलदीप यादव अपने 13 विकेटों के साथ पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं.

नतीजा चाहे जो हो, जश्न रहेगा सीमित

जीत चाहे भारतीयों की हो या पाकिस्तान की. इस बार दुबई में न आतिशबाजी होगी, न झंडों का लहराता सागर. जश्न होगा तो सिर्फ सोशल मीडिया पर और दिलों में. मैदान के बाहर हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा, वरना खुशी का मौका जुर्माने की ठंडी पानी की बाल्टी में बदल सकता है. यानी रविवार की रात क्रिकेट में आग लगेगी, लेकिन दुबई की सड़कों पर सन्नाटा रहेगा.