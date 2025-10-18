New Zealand Women vs Pakistan Women, 19th Match Pitch Report And Weather Update: कोलंबो में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज करेंगी रनों की बारिश या पाकिस्तान के गेंदबाज रचेंगी इतिहास, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

न्यूजीलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 19th Match Pitch Report And Weather Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 19वां मुकाबला आज यानी 18 अक्टूबर को न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह पांचवां मुकाबला हैं. दोनों टीमों के लिए ये करो या मरो का मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की अगुवाई सोफी डिवाइन (Sophie Devine) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand Women vs Pakistan Women, 19th Match Live Streaming In India: आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

न्यूजीलैंड की टीम का पिछला मैच श्रीलंका के खिलाफ खराब मौसम के वजह से रद्द करना पड़ा था. इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड ने अभी तक एक मैच जीता है. पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड की टीम पांचवें पायदान पर है. कप्तान सोफी डिवाइन बल्ले और गेंद से न्यूजीलैंड की तरफ से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है. दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम का पिछला मैच भी इंग्लैंड के खिलाफ रद्द रहा है. इस मैच में पाकिस्तान की टीम जीत की मजबूत स्थिति में थी. पाकिस्तान की टीम एक अंक के साथ अंतिम स्थान पर है. फातिमा सना ने पिछले मैच में चार विकेट लिए हैं. पाकिस्तान वूमेन के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद काफी कम है. न्यूजीलैंड इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहेगी.

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का यह 19वां मैच कोलंबो श्रीलंका में खेला जाएगा. इस मैच में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. मैच के दौरान बारिश की संभावना भी है पर ह्यूमिडिटी भी 62% तक रहने की उम्मीद है. यह मैच कोलंबो श्रीलंका में खेला जाएगा. इस मैदान पर पिछले 7 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मैच जीते हैं. पहली पारी का औसत स्कोर 275 रन है और दूसरी पारी का औसत स्कोर 246 रन है.

न्यूजीलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ W vs PAK W ODI Head To Head Record)

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पिछले 17 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड महिला का पड़ला भारी रहा हैं. न्यूजीलैंड महिला की टीम ने 15 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पाकिस्तान महिला की टीम को महज एक मैच में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला हैं.

आर प्रेमदासा स्टेडियम पिच रिपोर्ट (R Premadasa Stadium Pitch Report)

कोलंबो के मौसम का हाल (Colombo Weather Report)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 19वां मुकाबला आज यानी 18 अक्टूबर को न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच की वेदर रिपोर्ट काफी अच्छी है. तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. बारिश होने की कोई संभावना नहीं है. ह्यूमिडिटी 55% तक रहने की उम्मीद है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ W vs PAK W 19th ODI Match Likely Playing XI)

न्यूजीलैंड महिला (NZ W Likely Playing XI): सूजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन (कप्तान), ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज (विकेटकीपर), जेस केर, रोज़मेरी मैयर, ब्री इलिंग, ईडन कार्सन.

पाकिस्तान महिला (PAK W Likely Playing XI): मुनीबा अली, सिदरा अमीन, नतालिया परवेज, सदफ शमास, एमान फातिमा, फातिमा सना (कप्तान), सिदरा नवाज (विकेटकीपर), रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नाशरा संधू, डायना बेग.

नोट: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.