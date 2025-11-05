New Zealand vs West Indies, 1st T20I Match Video Highlights: ऑकलैंड में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 7 रनों से रौंदा, सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त; यहां देखें NZ बनाम WI मैच का वीडियो हाइलाइट्स

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Full Highlights: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला आज यानी 5 नवंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ऑकलैंड (Auckland) के ईडन पार्क (Eden Park) में खेला गया. पहले टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने न्यूजीलैंड को सात रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही वेस्टइंडीज की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में वापसी करने के लिए मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहें हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs India 4th T20I Match Key Players To Watch Out: कल ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का पूरा हाइलाइट्स (New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Highlights)

इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 43 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद शाई होप और रोस्टन चेज़ ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 97 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 164 रन बनाए. वेस्टइंडीज की तरफ से शाई होप ने सबसे ज्यादा 52 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान शाई होप ने 39 गेंदों पर चार चौके और तीन छक्के लगाए. शाई होप के अलावा रोवमैन पॉवेल ने 33 रन बनाए.

दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड की टीम को जैकब डफी ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से जैकब डफी और ज़ाकारी फ़ॉल्क्स ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. जैकब डफी और ज़ाकारी फ़ॉल्क्स के अलावा काइल जैमिसन और जेम्स नीशम ने एक-एक विकेट चटकाए. न्यूजीलैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 165 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 30 रन बोर्ड पर जड़ दिए. न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में नौ विकेट खोकर महज 157 रन ही बना सकीं. न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान मिशेल सेंटनर ने सबसे ज्यादा नाबाद 55 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान मिशेल सेंटनर ने 28 गेंदों पर आठ चौके और दो छक्के लगाए. मिशेल सेंटनर के अलावा सलामी बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन ने 27 रन बटोरे.

वहीं, वेस्टइंडीज की टीम को मैथ्यू फ़ोर्डे ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. वेस्टइंडीज की ओर से जेडेन सील्स और रोस्टन चेज़ ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए. जेडेन सील्स और रोस्टन चेज़ के अलावा मैथ्यू फ़ोर्डे, रोमारियो शेफर्ड और अकील होसेन ने एक-एक विकेट चटकाए. दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 6 नवंबर को ऑकलैंड (Auckland) के ईडन पार्क (Eden Park) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से खेला जाएगा.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.