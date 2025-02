OMN vs NAM ICC Cricket WC League 2 2023-27 Live Toss & Scorecard: नामीबिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला, ओमान पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन औए लाइव स्कोरकार्ड

Namibia National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Match Scorecard: नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 53वां मुकाबला 16 फरवरी(रविवार) को अल अमरात(Al Amerat) के अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1)(Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1) में खेला जाएगा. नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, जिसके वजह से ओमान पहले गेंदबाजी करगी. ओमान इस मुकाबले में आत्मविश्वास के साथ उतरेगा, जो अमेरिका को हराकर उतर रही है. वहीं, नामीबिया अमेरिका से हार के बाद वापसी करना चाहेगा. यह भी पढ़ें: ओमान बनाम नामीबिया ICC Cricket WC League 2 2023-27 मैच में ये खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, इन दिग्गजों के साथ बनाएं अपनी विनिंग फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

नामीबिया ने जीता टॉस

#OMNvNAM

Namibia have won the toss and have opted to bat

Oman (Playing XI): Aamir Kaleem, Jatinder Singh(c), Hammad Mirza, Wasim Ali, Vinayak Shukla(w), Hashir Dafedar, Sufyan Mehmood, Jay Odedra, Siddharth Bukkapatnam, Shakeel Ahmed, Samay Shrivastava pic.twitter.com/MBU70HY5Oq

