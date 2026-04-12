MI vs RCB, IPL 2026 20th Match Stats And Preview: मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru, TATA Indian Premier League 2026 20th Match Record And Milestone: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 20वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (MI vs RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. मुंबई इंडियंस इस सीजन में लगातार हार के बाद वापसी करना चाहेगी, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेहतर फॉर्म में नजर आ रही है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के हाथों में है. यह भी पढ़ें:

मुंबई इंडियंस की टीम इस समय संघर्ष कर रही है और टीम को अपने घरेलू मैदान पर बेहतर प्रदर्शन की जरूरत है. बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम संतुलित नजर आ रही है. विराट कोहली, रजत पाटीदार और फिलिप साल्ट जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड टू हेड (MI vs RCB Head To Head Record)

दोनों देशों की भिड़ंत में मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी रहा है. अब तक दोनों टीमें आईपीएल इतिहास में कुल 34 मैचों में आपस में भिड़ी हैं, जिसमें से 19 मैच मुंबई इंडियंस ने जीते हैं, जबकि 15 मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने नाम किए हैं. पिछले सीजन की इकलौती भिड़ंत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 12 रन से जीत दर्ज की थी. दोनों टीमों के बीच मैच में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (235) के नाम पर दर्ज है.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में विराट कोहली को 12000 रन पूरे करने के लिए कुछ ही रनों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में रोहित शर्मा को 11000 रन पूरे करने के लिए अहम पारी की जरूरत होगी.

आईपीएल में जसप्रीत बुमराह को 170 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट की जरूरत है.

आईपीएल में भुवनेश्वर कुमार को 180 विकेट पूरे करने के लिए 3 विकेट की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में सूर्यकुमार यादव को 350 छक्के पूरे करने के लिए 5 छक्कों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में रजत पाटीदार को 2000 रन पूरे करने के लिए 40 रन की जरूरत है.

नोट: मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.