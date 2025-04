MS vs LAH PSL 2025 Live Toss & Scorecard: मुल्तान सुल्तान ने जीता टॉस, लाहौर कलंदर्स पहले करेगी बल्लेबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Multan Sultans vs Lahore Qalandars Match Scorecard: मुल्तान सुल्तान बनाम लाहौर कलंदर्स पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (Pakistan Super League) का 12वां मुकाबला 22 अप्रैल(मंगलवार) को मुल्तान (Multan) के मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम (Multan Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. जिसके चलते शाहीन अफरीदी की नेतृत्व वाली लाहौर कलंदर्स पहले बल्लेबाजी करेगी. यह भी पढ़ें: पाकिस्तान सुपर लीग के अंक तालिका में इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले स्थान पर बरकरार; दूसरे स्थान पर पहुंचीं कराची किंग्स, यहां देखें अपडेटेड प्वॉइंट्स टेबल

मुल्तान सुल्तान ने जीता टॉस

COIN HAS BEEN FLIPPED 🪙

Multan won the toss and elected to bat. Playing XIs toh check karein 👀#HBLPSLX l #ApnaXHai l #MSvLQ pic.twitter.com/9VntKSs6F5

