Lahore Qalandars vs Karachi Kings 6th T20 Match Pitch Report And Weather Update: लाहौर में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स मुकाबले में मौसम बनेगा अहम फैक्टर या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

Gaddafi Stadium, Lahore(Credit: X/@arifamin045)

Lahore Qalandars vs Karachi Kings 6th T20 Match Pakistan Super League 2026 Pitch Report And Weather Update: लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का छठा मुकाबला आज यानी 29 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. लाहौर कलंदर्स की टीम ने अपने पहले मुकाबले में हैदराबाद किंग्समेन को 69 रन से हराकर शानदार शुरुआत की थी, जबकि कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से हराकर जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया था. ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले में जीत के साथ अपनी लय बरकरार रखना चाहेंगी. यह भी पढ़ें: Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen 5th T20 Match Pitch Report And Weather Update: लाहौर में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्समेन मुकाबले में मौसम बनेगा अहम फैक्टर या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें मौसम का हाल

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है, जहां दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. लाहौर कलंदर्स की टीम में फखर जमान और सिकंदर रजा जैसे खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं, जबकि कराची किंग्स के लिए डेविड वॉर्नर और मोईन अली अहम भूमिका निभा सकते हैं. गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां बल्लेबाजों को रन बनाने में आसानी होती है, हालांकि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है.

लाहौर कलंदर्स बनाम कराची किंग्स हेड टू हेड रिकॉर्ड (LAH vs KAR Head To Head Record)

लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच अब तक कुल 22 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें कराची किंग्स ने 14 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि लाहौर कलंदर्स को 7 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मैच टाई रहा है.

लाहौर कलंदर्स की टीम इस सीजन संतुलित नजर आ रही है. टीम में फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक और सिकंदर रजा जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं, गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं. दूसरी ओर कराची किंग्स की टीम में डेविड वॉर्नर, मोईन अली और आजम खान जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो किसी भी समय मुकाबले को पलट सकते हैं.

गद्दाफी स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Gaddafi Stadium Pitch Report)

लाहौर का ऐतिहासिक गद्दाफी स्टेडियम पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के पांचवें मुकाबले की मेजबानी करेगा. यह मुकाबला दोपहर में खेला जाएगा, ऐसे में ओस का कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा. यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जिससे स्ट्रोक खेलने में आसानी होती है. हालांकि, इस मैदान पर खेले गए शुरुआती दोनों मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीत दर्ज की है, ऐसे में इस मैच में भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद साबित हो सकता है.

लाहौर के मौसम का हाल (Lahore Weather Update)

लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले में मौसम साफ रहने की उम्मीद है. शाम के समय तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे खिलाड़ियों को राहत मिलेगी. ओस (dew) का असर दूसरी पारी में देखने को मिल सकता है, जिससे गेंदबाजों को परेशानी हो सकती है. तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जो गेंदबाजों को मदद देंगी. बारिश की संभावना काफी कम है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (LAH vs KAR Match Playing Prediction)

लाहौर कलंदर्स: फखर जमान, मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक, परवेज हुसैन एमोन, सिकंदर रजा, हसीबुल्लाह खान (विकेटकीपर), आसिफ अली, शाहीन अफरीदी (कप्तान), हारिस रऊफ, मुस्तफिजुर रहमान, उबैद शाह.

कराची किंग्स: डेविड वॉर्नर (कप्तान), मुहम्मद वसीम, सलमान आगा, साद बैग, मोईन अली, आजम खान (विकेटकीपर), खुशदिल शाह, शाहिद अजीज, हसन अली, एडम जाम्पा, मीर हमजा.

नोट: लाहौर कलंदर्स बनाम कराची किंग्स मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.