Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen 5th T20 Match Pitch Report And Weather Update: लाहौर में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्समेन मुकाबले में मौसम बनेगा अहम फैक्टर या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें मौसम का हाल

Gaddafi Stadium, Lahore(Credit: X/@arifamin045)

Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen 5th T20 Match Pakistan Super League 2026 Pitch Report And Weather Update: क्वेटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्समेन के बीच पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का पांचवां मुकाबला आज यानी 29 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगा. क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम अपने पहले मुकाबले में कराची किंग्स के खिलाफ 14 रन से हार चुकी है, जबकि हैदराबाद किंग्समेन को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 69 रन से हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले में जीत के साथ वापसी करना चाहेंगी. MI vs KKR, IPL 2026 2nd Match Stats And Preview: दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर जीत से शुरुआत करना चाहेगी मुंबई इंडियंस, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है, जहां दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम में शमायल हुसैन और अहमद दानियाल जैसे खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं, जबकि हैदराबाद किंग्समेन की टीम के लिए मार्नस लाबुशेन और हसन खान अहम भूमिका निभा सकते हैं. गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां बल्लेबाजों को रन बनाने में आसानी होती है, हालांकि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिनर्स को मदद मिल सकती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है.

क्वेटा ग्लैडिएटर्स बनाम हैदराबाद किंग्समेन हेड टू हेड रिकॉर्ड (QUE vs HYK Head To Head Record)

यह दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला होगा, ऐसे में हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल 0-0 है. क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम इस सीजन संतुलित नजर आ रही है. टीम में रिली रोसौ, बेन मैकडरमॉट और टॉम करन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं, हैदराबाद किंग्समेन की टीम में सैम अयूब, कुसल परेरा और राइली मेरिडिथ जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो किसी भी समय मुकाबले को पलट सकते हैं.

गद्दाफी स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Gaddafi Stadium Pitch Report)

लाहौर का ऐतिहासिक गद्दाफी स्टेडियम पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के पांचवें मुकाबले की मेजबानी करेगा. यह मुकाबला दोपहर में खेला जाएगा, ऐसे में ओस का कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा. यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जिससे स्ट्रोक खेलने में आसानी होती है. हालांकि, इस मैदान पर खेले गए शुरुआती दोनों मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीत दर्ज की है, ऐसे में इस मैच में भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद साबित हो सकता है.

लाहौर के मौसम का हाल (Lahore Weather Update)

क्वेटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्समेन के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले में मौसम का असर देखने को मिल सकता है. दिन के मुकाबले शाम में तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, जिससे खिलाड़ियों को राहत मिलेगी. ओस (dew) का असर मैच में अहम भूमिका निभा सकता है, जिससे दूसरी पारी में गेंदबाजों को परेशानी हो सकती है. तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जो गेंदबाजों को मदद देंगी. बारिश की संभावना काफी कम है, लेकिन हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (QUE vs HYK Match Playing Prediction)

क्वेटा ग्लैडिएटर्स: सऊद शकील (कप्तान), शमायल हुसैन, रिली रोसौ, हसन नवाज, ख्वाजा नफाय, बेन मैकडरमॉट (विकेटकीपर), टॉम करन, अहमद दानियाल, अल्जारी जोसेफ, अबरार अहमद, उस्मान तारिक.

हैदराबाद किंग्समेन: सैम अयूब, उस्मान खान (विकेटकीपर), मार्नस लाबुशेन (कप्तान), कुसल परेरा, इरफान खान, रिजवान महमूद, हसन खान, हम्माद आजम, राइली मेरिडिथ, मोहम्मद अली, आकिफ जावेद.

नोट: क्वेटा ग्लैडिएटर्स बनाम हैदराबाद किंग्समेन मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.