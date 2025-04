LAH vs ISL PSL 2025 Live Streaming: पाकिस्तान सुपर लीग में आज लाहौर कलंदर्स बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें भारत में लाइव प्रसारण

इस्लामाबाद यूनाइटेड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi Live Telecast in India: लाहौर कलंदर्स बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2025 का 19वां मुकाबला 30 अप्रैल (मंगलवार) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. शाहीन अफरीदी की कप्तानी में लाहौर की टीम घरेलू मैदान पर इस्लामाबाद की विजयी लय को तोड़ने के इरादे से उतरेगी. वहीं दूसरी ओर, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL 2025 में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. टीम इस सीजन अब तक अजेय रही है और अलग-अलग मुकाबलों में अलग-अलग खिलाड़ियों ने मैच जिताऊ प्रदर्शन किया है. इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग यूनिट काफी गहराई वाली और बैलेंस्ड है, जिसमें कई ऑलराउंडर्स टीम को मजबूती प्रदान करते हैं. क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 79 गेंद शेष रहते मुल्तान सुल्तान्स को 10 विकेट से रौंदा, फिन एलेन और सऊद शकील की तूफानी पारियां, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

इस मुकाबले में ऑलराउंडर जेसन होल्डर पर नजरें रहेंगी, जिन्होंने अब तक टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी की है. उन्होंने 5 मैचों में 12 विकेट चटकाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 9 रहा है. इसके अलावा बल्ले से भी उन्होंने 208 के स्ट्राइक रेट से 52 रन बनाए हैं. वहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्टार बैटर डेरिल मिचेल भी फॉर्म में हैं. उन्होंने अब तक 6 पारियों में 210 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक भी शामिल हैं. पिछली पारी में उन्होंने 38 गेंदों पर 64 रन की धमाकेदार पारी खेली थी.

गद्दाफी स्टेडियम की पिच की बात करें तो इस सीजन के पहले दो मैचों में गेंदबाजों को मदद मिली थी, लेकिन तीसरे मैच में पिच पूरी तरह बल्लेबाज़ों के लिए मुफीद रही थी और दोनों टीमों ने मिलकर 370 से ज्यादा रन बनाए थे. पिछले दो सीजन के आंकड़ों के अनुसार यहां पहली पारी का औसत स्कोर 186 रन रहा है.

लाहौर कलंदर्स बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच PSL 2025 का मुकाबला 30 अप्रैल (मंगलवार) को खेला जाएगा. यह मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आयोजित होगा और भारतीय समयानुसार (IST) रात 8:30 बजे से शुरू होगा.

लाहौर कलंदर्स बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में पहले पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ब्रॉडकास्टिंग अधिकार Sony Sports नेटवर्क के पास थे, लेकिन दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद Sony Sports ने PSL 2025 मैचों का प्रसारण रोक दिया है. ऐसे में भारतीय दर्शक इस मुकाबले का टीवी पर लाइव टेलीकास्ट नहीं देख सकेंगे.

लाहौर कलंदर्स बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL 2025 मैच की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

FanCode ने भी PSL 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग से हाथ पीछे खींच लिया है. लेकिन भारतीय दर्शक अब भी इस्लामाबाद यूनाइटेड बनाम लाहौर कलंदर्स मुकाबले को मुफ्त में देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें YouTube पर Sports Central चैनल पर जाना होगा, जहां इस मैच की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी.