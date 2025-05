Lahore Qalandars Players Celebration Video: 'सबके लिए iPhone है' – शाहीद अफरीदी के ऐलान पर ड्रेसिंग रूम में झूमे लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी, फैंस ने किया ट्रोल, देखें वायरल वीडियो

PSL 2025: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2025 खिताब जीतने के बाद लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. फाइनल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हराकर तीसरी बार PSL ट्रॉफी अपने नाम करने के बाद टीम के ड्रेसिंग रूम में उस समय जबरदस्त जश्न देखने को मिला, जब कप्तान शाहीन अफरीदी और टीम मालिक ने ऐलान किया कि सभी खिलाड़ियों को iPhone दिया जाएगा. शाहीन अफरीदी ने ड्रेसिंग रूम में हंसते हुए कहा, "सबके लिए iPhone है" — और यह सुनते ही खिलाड़ी खुशी से उछल पड़े. आरसीबी फैंस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से की खास मांग, ट्रॉफी जीतने की उम्मीद में 'RCB Fans' Festival' को सालाना उत्सव घोषित करने की अपील

तालियों की गड़गड़ाहट और चीयर्स के बीच ड्रेसिंग रूम मिनी पार्टी स्पॉट बन गया। खिलाड़ियों ने जोरदार अंदाज में जश्न मनाया, जिसमें सिकंदर रज़ा की प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा वायरल हुई. वीडियो में देखा जा सकता है कि रज़ा खुशी से कुर्सी से उछल पड़े, जैसे उन्होंने कोई बड़ी इनामी राशि जीत ली हो.

देखें लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों के जश्न का वीडियो:

Lahore Qalandars won PSL final.

Looks like they haven't seen iPhones in their life...what bhikharipana is this 😭 pic.twitter.com/rCHvZ2None

— Incognito (@Incognito_qfs) May 29, 2025