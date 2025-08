Who is Karishma Kotak? जानिए कौन हैं एंकर करिश्मा कोटक? ग्लैमरस होस्ट को WCL 2025 के मालिक ने की लाइव टीवी पर किया प्रपोज

करिश्मा कोटक(Photo credit: Instagram @karishmakotak26)

Who is Karishma Kotak? वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 (WCL) का समापन 2 अगस्त को एजबेस्टन, बर्मिंघम में हुआ, जहां फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया. इस मैच में पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मात्र 60 गेंदों में नाबाद 120 रन की विस्फोटक पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई. हालांकि, मैच के बाद कुछ और भी हुआ जिसने सभी का ध्यान खींचा। WCL के मालिक ने मैच के बाद एंकर करिश्मा कोटक के साथ एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वे इस जीत का जश्न कैसे मनाएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, "I'm gonna propose to you" (मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूं). इस पर करिश्मा हैरान रह गईं और उनके मुंह से निकला, "Oh my God!!"। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. एशिया कप में 14 सितंबर को होगा भारत-पाक महामुकबाला, यहां देखें स्ट्रीमिंग, टाइम टेबल, वेन्यू के साथ पूरा शेड्यूल

कौन हैं करिश्मा कोटक?

करिश्मा कोटक एक जानी-मानी ब्रिटिश मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं. उनका जन्म 26 मई 1982 को हुआ था. उन्होंने 16 साल की उम्र में मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी. करिश्मा ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, जिनमें ‘कप्तान’ (2016), ‘मिस्टर जो बी कार्वाल्हो’ (2014) और ‘फ्रीकी अली’ (2016) प्रमुख हैं. इसके अलावा उन्होंने टीवी शोज जैसे ‘मज़ाक मज़ाक में’ और ‘द करिश्मा शो’ में भी अहम भूमिका निभाई. करिश्मा कोटक को असली पहचान तब मिली जब उन्होंने ‘बिग बॉस सीजन 6’ में हिस्सा लिया. हालांकि, उन्हें अपने पिता की मृत्यु के चलते शो को बीच में छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने दोबारा शो में वापसी की और बाद में बाहर हो गईं.

खेल जगत में भी बनाया नाम

करिश्मा कोटक ने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी खास पहचान बनाई है. वे IPL 2013, ICC वर्ल्ड कप 2019 (इंग्लैंड), कर्नाटक प्रीमियर लीग 2016, तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2019 और ग्लोबल T20 कनाडा 2023 जैसे बड़े टूर्नामेंटों की एंकरिंग कर चुकी हैं. WCL 2025 में भी करिश्मा बतौर होस्ट नजर आईं और उनके पेशेवर अंदाज़ और व्यक्तित्व ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया. अब लाइव इंटरव्यू के दौरान हुए इस सरप्राइज प्रपोज़ल ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.

बंगाल प्रो टी20 लीग 2025 के दौरान करिश्मा कोटक

View this post on Instagram A post shared by Karishma Kotak (@karishmakotak26)

WCL 2025 में युवराज सिंह के साथ करिश्मा कोटक

View this post on Instagram A post shared by Karishma Kotak (@karishmakotak26)

दिल्ली प्रीमियर लीग टी20 2025 की एंकर बनीं करिश्मा कोटक

View this post on Instagram A post shared by Delhi Premier League T20 (@delhipremierleaguet20)

हाल ही में, उन्होंने यूपीटी20 सीज़न 3 की नीलामी की मेज़बानी की और बंगाल प्रो टी20 लीग 2025 और छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग में प्रस्तुतकर्ता के रूप में काम किया. वह दिल्ली प्रीमियर लीग टी20 2025 की एंकर भी हैं.