Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? बर्मिंघम में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के तीसरे दिन ये टीम बनी फेवरेट

Pakistan Champions vs South Africa Champions, World Championship of Legends 2025 Final Match Satta Bazar Favourite Team: चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 (WCL 2025) अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया हैं. टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कल आज यानी 2 अगस्त को पाकिस्तान चैंपियंस बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन (Edgbaston) में भारतीय समयानुसार रात 9 बजे से खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने इस टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन किया है. दूसरी तरफ, पाकिस्तान चैंपियंस ने अभी तक इस टूर्नामेंट में एक मैच नहीं गवाएं है. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान चैंपियंस की अगुवाई मोहम्मद हफ़ीज़ (Mohammad Hafeez) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस की कमान एरोन फांगिसो (Aaron Phangiso) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं.

पाकिस्तान चैंपियंस की टीम ने लीग मैच में पांच मैच खेले थे. इस दौरान टीम को चार मुकाबलों में जीत मिली थीं, जबकि एक रद्द हो गया था. दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस की बात की जाए तो उन्होंने 5 मैच में चार में जीत दर्ज की थी जबकि एक मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. दक्षिण अफ्रीका की टीम को पाकिस्तान चैंपियंस ने ही हराया था.

इस सीजन में साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को शानदार अंदाज में हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई. साउथ अफ्रीका में हाशिम अमला, इमरान ताहिर, वेन पार्नेल और क्रिस मॉरिस जैसे अनुभवी और मैच विनर खिलाड़ी शामिल हैं, जो किसी भी मैच का रुख पलटने में सक्षम हैं.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान चैंपियंस फाइनल में भी उसी लय को बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी. मोहम्मद हफीज की कप्तानी में शोएब मलिक, शरजील खान और सईद अजमल जैसे धुरंधर खिलाड़ियों ने टीम को हर मुकाबले में मजबूती प्रदान की है. पाकिस्तान की नजर अब खिताबी जीत पर टिकी हुई है.

पाकिस्तान चैंपियंस बनाम साउथ अफ्रीका चैंपियंस मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि पाकिस्तान चैंपियंस बनाम साउथ अफ्रीका चैंपियंस (PAK vs SA) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में साउथ अफ्रीका चैंपियंस की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन पाकिस्तान चैंपियंस की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.