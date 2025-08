PAKC vs SAC WCL 2025 Final Live Toss & Scorecard: पाकिस्तान चैंपियंस ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, दक्षिण अफ्रीका पहले करेगी गेंदबाजी, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Pakistan Champions vs South Africa Champions Match Scorecard: पाकिस्तान चैंपियंस बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस के बीच चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 (WCL 2025) का फाइनल मुकाबला 2 अगस्त को बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन (Edgbaston) में खेला जा रहा हैं. पाकिस्तान चैंपियंस के कप्तान मोहम्मद हफीज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी हैं. जिसके चलते दक्षिण अफ्रीका पहले गेंदबाजी करेगी, साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने इस टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन किया है. दूसरी तरफ, पाकिस्तान चैंपियंस ने अभी तक इस टूर्नामेंट में एक मैच नहीं गवाएं है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस बनाम पाकिस्तान चैंपियंस फाइनल में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कैसे चुने बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान ने जीता टॉस

🚨WCL 2025 FINAL🚨 Pakistan has won the toss and chosen to bat first. #WCL2025 pic.twitter.com/XNSGFsrwMG

पाकिस्तान चैंपियंस बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस फाइनल की प्लेइंग इलेवन

Pakistan Champions won the toss and elected to bat first against South Africa Champions in the WCL 2025 finale at Edgbaston.

Take a look at the playing XIs for both teams. pic.twitter.com/c81tbCx4cD

