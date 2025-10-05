अमृतसर से बर्मिंघम जा रहा था Air India का विमान, अचानक बजने लगी खतरे की घंटी; कराया गया Emergency Landing

(Photo Credits ANI)

Air India Dreamliner: अमृतसर से बर्मिंघम जा रहे एयर इंडिया के एक विमान में शनिवार को लैंडिंग से कुछ सेकंड पहले तकनीकी खराबी आ गई. खबरों के मुताबिक, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर (Boeing 787 Dreamliner) का रैम एयर टर्बाइन (RAT) अपने आप एक्टिव हो गया. यह सिस्टम आमतौर पर तभी सक्रिय होता है, जब विमान का इलेक्ट्रिकल (Electrical) या हाइड्रोलिक सिस्टम (Hydraulic Systems) पूरी तरह से फेल हो जाता है. उड़ान संख्या AI117 दोपहर 12:52 बजे अमृतसर से रवाना हुई और शाम 7:07 बजे (स्थानीय समय) बर्मिंघम हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गई.

पायलटों ने स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला और विमान को बिना किसी समस्या के उतार दिया.

एयर इंडिया ने क्या सफाई दी

एयर इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा कि RAT एक्टिव होने के बावजूद, सभी सिस्टम सामान्य रहे और विमान सुरक्षित उतर गया. एयरलाइन ने कहा कि विमान को फिलहाल रोक दिया गया है, ताकि इंजीनियरिंग टीम उसका निरीक्षण कर सके.

वापसी की उड़ान संख्या AI114 रद्द

इस घटना के कारण, वापसी की उड़ान AI114 को रद्द करना पड़ा. यात्रियों को अन्य उड़ानों में जगह दी जा रही है. एयर इंडिया ने दोहराया कि यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

RAT का खुलना Technical Glitch

विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि RAT का खुलना किसी सिस्टम विसंगति (Technical Glitch) का संकेत हो सकता है, लेकिन यह कोई गंभीर समस्या नहीं लगती. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह घटना जून में अहमदाबाद से उड़ान भरने वाले ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना (Dreamliner Plane Crash) से संबंधित नहीं है.