VIDEO: मिलान से दिल्ली आ रही Air India की फ्लाइट रद्द, Diwali से पहले फंसे 255 यात्री; खाने-पानी की किल्लत से परेशान

Air India Milan Flight Update: इटली के मिलान से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI-138 अचानक रद्द कर दी गई, जिससे लगभग 255 यात्री फंस गए. खबरों के अनुसार, यह उड़ान 17 अक्टूबर को रवाना होने वाली थी, लेकिन Boeing 787 Dreamliner में तकनीकी खराबी के कारण इसे रद्द करना पड़ा. अब उड़ान को चार दिन बाद Reschedule किया गया है, जिससे दिवाली से पहले यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

कई यात्रियों में परिवार, बुजुर्ग और छोटे बच्चे शामिल थे. यात्रियों ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो और तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें महिलाएं अपने छोटे बच्चों के लिए खाने की कमी की शिकायत करती दिख रही हैं.

दिवाली से पहले दिल्ली जाने वाले 255 यात्री फंसे

Hundreds of passengers returning for Diwali break left stranded after Air India’s flight from Milan to Delhi on Oct 17 (AI 138) is cancelled due to a technical glitch. Return now scheduled for four days later. Some were taken to a hotel, where they were later asked to leave.… pic.twitter.com/8LcmrocBfX — Jagriti Chandra (@jagritichandra) October 18, 2025

कई यात्रियों के वीजा जल्द ही समाप्त हो रहा

कुछ यात्रियों का कहना है कि उन्हें बिना किसी सहायता के घंटों तक हवाई अड्डे पर ही छोड़ दिया गया. वहीं, Air India का दावा है कि सभी यात्रियों को होटल और खाने की व्यवस्था कर दी गई है. स्थिति तब और बिगड़ गई जब यात्रियों ने बताया कि उन्हें Alternative Flight बुक करने के लिए मुआवजे के अपने अधिकार को छोड़ने के लिए कहा गया.

कई यात्रियों के वीजा जल्द ही समाप्त हो रहे थे, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं. एक यात्री ने बताया कि उसका Schengen Visa 20 अक्टूबर को समाप्त हो रहा था, फिर उसे 19 अक्टूबर की उड़ान आवंटित की गई. बाकी यात्रियों को 20 अक्टूबर के बाद की तारीख दी गई.

एयर इंडिया ने अपनी सफाई में क्या कहा?

एयर इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा कि विमान में Technical Fault के कारण उड़ान रद्द कर दी गई और यात्रियों की सुरक्षा कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता है. हालांकि, Ground Assistance को लेकर यात्रियों की शिकायतें सोशल मीडिया पर लगातार फैल रही हैं.

बोइंग विमानों में आ रही तकनीकी समस्याएं

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब एयर इंडिया के बोइंग विमानों में लगातार तकनीकी समस्याएं आ रही हैं. हाल ही में, ब्रिटेन में इसी मॉडल के विमान में खराबी की सूचना मिली थी, जिसके बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने बोइंग से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी.