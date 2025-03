NZ W vs AUS W 3rd T20 2025 Preview: तीसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया के सामने लाज बचाने उतरेगी न्यूजीलैंड महिला टीम, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

न्यूजीलैंड महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women's National Cricket Team vs Australia Women's National Cricket Team: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का तीसरा मुकाबला 26 मार्च(बुधवार) को वेलिंगटन(Wellington) के स्काई स्टेडियम( Sky Stadium) में खेला जाएगा. दूसरे मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 16.1 ओवरों में 122 रन पर ढेर हो गई. अमेलिया केर (40), मैडी ग्रीन (22) और जेस केर (14) ही कुछ रन बना सकीं. ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड (4/8), अलाना किंग (3 विकेट) और डार्सी ब्राउन (2 विकेट) ने शानदार गेंदबाजी की. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. तीसरा मुकाबला अब महज औपचारिकता रहेगा, जहां न्यूजीलैंड सम्मान बचाने उतरेगा. यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने न्यूज़ीलैंड को 82 रनों से हराया, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड रहे जीत के हीरो, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने दूसरे टी20 मुकाबले में 204/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया. बेथ मूनी (70 रन, 42 गेंद, 11 चौके) ने शानदार पारी खेली, जबकि जॉर्जिया वोल (36), फोएबे लिचफील्ड (32) और एलिसे पेरी (29) ने भी अहम योगदान दिया. न्यूजीलैंड के लिए अमेलिया केर, सोफी डिवाइन और जेस केर ने 1-1 विकेट लिया.

टी20 में न्यूजीलैंड महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS W vs NZ W T20I Head To Head Records): ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड महिला टीमों के बीच अब तक कुल 54 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं. इनमें से ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 31 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड महिला टीम ने 21 बार बाजी मारी है. वहीं, 2 मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं. आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी कड़ी टक्कर देने में सक्षम रही है.

न्यूजीलैंड महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला दूसरे टी20 मैच के लिए प्रमुख खिलाड़ी (AUS W vs NZ W Key Players To Watch Out): सुजी बेट्स, अमेलिया केर, ईडन कार्सन, डार्सी ब्राउन, एशले गार्डनर, बेथ मूनी ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(AUS W vs NZ W Mini Battle): ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेंदबाज डार्सी ब्राउन और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अमेलिया केर के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, बेथ मुनी बनाम सोफी डिवाइन भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

न्यूजीलैंड महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला तीसरा टी20 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 26 मार्च(बुधवार) को वेलिंगटन(Wellington) के स्काई स्टेडियम( Sky Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 7:15 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस आधे घंटे पहले होगा.

न्यूजीलैंड महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला तीसरा टी20 2025 मैच का स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट कहां और कैसे देखें?

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स टेन नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा. इसके अलावा फैनकोड, सोनी लिव और प्राइम वीडियो ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग का लुफ्त उठा सकते हैं.

न्यूजीलैंड महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला तीसरे टी20 2025 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सूजी बेट्स (कप्तान), जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन, ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, जेस केर, पोली इंगलिस (विकेट कीपर), ली ताहुहू, रोज़मेरी मैयर, ईडन कार्सन

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: बेथ मूनी (विकेट कीपर), जॉर्जिया वोल, फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एशले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, ताहलिया मैकग्राथ (कप्तान), ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया वेयरहम, मेगन शुट्ट, डार्सी ब्राउन