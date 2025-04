KKR vs PBKS, TATA IPL 2025 44th Match Toss Update And Live Scorecard: पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings, TATA IPL 2025 44th Match Toss Update And Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 44वां मुकाबला आज यानी 26 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स स्टेडियम (Eden Gardens Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में पंजाब किंग्स का प्रदर्शन धमाकेदार रहा है. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन में पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) कर रहे हैं. जबकि, कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: KKR vs PBKS, TATA IPL 2025 44th Match Stats And Preview: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन में अबतक कुल आठ मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम को तीन में जीत मिली हैं. जबकि पंजाब किंग्स की टीम ने अबतक आठ मैच खेले हैं. इस बीच टीम को पांच में जीत मिली हैं. ऐसे में दोनों टीमों की नजर जीत दर्ज करने पर हैं. अब ये दोनों टीमें कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में आमने-सामने हैं.

पंजाब किंग्स ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला:

