KKR vs LSG IPL 2025 Preview: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स इंडियन प्रीमियर लीग मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (Photo credit: LatestLY)

Kolkata Knight Riders (KKR) vs Lucknow Super Giants (LSG) IPL 2025: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच आईपीएल 2025 में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. दोनों टीमों ने हाल ही में इस सीजन में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है और इस समय दोनों के पास चार-चार अंक हैं, जिससे यह मुकाबला और भी दिलचस्प बन गया है. यह मैच पहले 6 अप्रैल को खेला जाना था, लेकिन राम नवमी के त्योहार के चलते इसे 8 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया. कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) से मैच को टालने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया. लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस पर बड़ी जीत के बाद उतर रही है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को मात देकर जबरदस्त आत्मविश्वास हासिल किया है. यह भी पढ़ें: Jio का धमाकेदार अनलिमिटेड ऑफर, अब 15 अप्रैल तक फ्री में देखें आईपीएल और पाएं JioHotstar का सब्सक्रिप्शन

KKR और LSG के बीच यह टक्कर कई कारणों से खास मानी जा रही है. ईडन गार्डन्स की पिच, जो आईपीएल 2025 में चर्चा का विषय बनी हुई है, हाल ही में खेले गए केकेआर बनाम सनराइजर्स मुकाबले में धीमे गेंदबाजों को मदद देती नजर आई थी. यही संकेत देता है कि स्पिनर्स को यहां ज्यादा सहायता मिल सकती है. इसी कारण केकेआर ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन को बाहर कर तीसरे स्पिनर के रूप में मोइन अली को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया था, हालांकि उन्हें गेंदबाजी का मौका नहीं मिला. बेशक केकेआर के पास सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती जैसे अनुभवी स्पिनर हैं, लेकिन लखनऊ की ओर से रवि बिश्नोई और टीम के नए उभरते सितारे दिग्वेश राठी को हल्के में नहीं लिया जा सकता. ये दोनों टीमों के बीच स्पिन का मुकाबला मुकाबले के नतीजे को तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है. यह भी पढ़ें: क्या विराट कोहली इस सीजन के अंत में आईपीएल से ले लेंगे संन्यास? जानिए वायरल दावें की हकीकत

केकेआर बनाम एलएसजी आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(KKR vs LSG Head-To-Head Record in IPL): आईपीएल के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अब तक कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से लखनऊ ने 3 मैच जीते हैं जबकि कोलकाता को 2 बार जीत मिली है.

केकेआर बनाम एलएसजी आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी(KKR vs LSG IPL 2025 Key Players To Watch Out): सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, दिग्वेश राठी ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(KKR vs LSG Mini Battle): LSG के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन और KKR के विकेटटेकर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, वेंकटेश अय्यर बनाम शार्दुल ठाकुर भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास संतुलित बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है, जो चेपॉक की परिस्थितियों में अहम भूमिका निभा सकते हैं.