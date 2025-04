Jio's Unlimited Pass For IPL 2025 Free Live Streaming: Jio का धमाकेदार अनलिमिटेड ऑफर, अब 15 अप्रैल तक फ्री में देखें आईपीएल और पाएं JioHotstar का सब्सक्रिप्शन

Jio's Unlimited Pass For IPL 2025 Free Live Streaming: क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. अब IPL 2025 का फ्री लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर उपलब्ध होगा और इसके लिए किसी अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, Reliance Jio ने अपने 'Unlimited Offer' को 15 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया है. पहले यह ऑफर 22 मार्च को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब ग्राहक ₹299 या उससे ऊपर का रिचार्ज कर JioHotstar पर 90 दिनों तक फ्री में क्रिकेट और मनोरंजन कंटेंट का आनंद ले सकते हैं. यह भी पढ़ें: क्या विराट कोहली इस सीजन के अंत में आईपीएल से ले लेंगे संन्यास? जानिए वायरल दावें की हकीकत

JioHotstar, जो Jio और Star के मर्जर के बाद फरवरी 2025 में लॉन्च हुआ नया प्लेटफॉर्म है, अब IPL 2025 का डिजिटल होम बन चुका है. यह प्लेटफॉर्म न केवल क्रिकेट बल्कि फिल्मों, रियलिटी शो और वेब सीरीज जैसी विविध सामग्री भी प्रदान करता है. फैंस ₹299 के रिचार्ज पर JioHotstar की फुल एक्सेस पा सकते हैं, जिसमें 90 दिन तक फ्री में IPL मैचों का लाइव स्ट्रीमिंग (4K क्वालिटी में), 50 दिन का JioFiber ट्रायल (जिसमें अनलिमिटेड WiFi, 800+ टीवी चैनल्स और 11 से अधिक OTT प्लेटफॉर्म्स की एक्सेस शामिल है), प्रतिदिन 1.5 GB हाई-स्पीड डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS/दिन जैसी सुविधाएं मिलेंगी.

जियो का 'अनलिमिटेड ऑफर'(Jio's 'Unlimited Offer')

🏏 Your Ticket to Unlimited Cricket! 🎟️

No queues, no limits - just cricket, anywhere you go with Jio Unlimited Offer.

🔥 Free JioHotstar for 90 Days

🏠 50 Days FREE Home Wi-Fi

⚡ Unlimited True 5G Data

https://t.co/HPuy5wnAo6

#WithLoveFromJio #JioUnlimitedOffer… pic.twitter.com/eDMwZ6yJI3

— Reliance Jio (@reliancejio) March 22, 2025