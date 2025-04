Virat Kohli To Retire After IPL 2025? क्या विराट कोहली इस सीजन के अंत में आईपीएल से ले लेंगे संन्यास? जानिए वायरल दावें की हकीकत

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Virat Kohli To Retire After IPL 2025? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने IPL 2025 के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी है. इस दावे को लेकर फैन्स के बीच हलचल मच गई है, लेकिन जब हमने इस वायरल पोस्ट की पड़ताल की, तो एक अलग ही सच्चाई सामने आई. फिलहाल, विराट कोहली ने आईपीएल 2025 के बाद संन्यास लेने की कोई घोषणा नहीं की है. उनके नाम से फैल रहा यह दावा एक अप्रैल फूल जैसे मज़ाक से ज्यादा कुछ नहीं लगता. ऐसे में क्रिकेटप्रेमियों को घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि किंग कोहली फिलहाल मैदान छोड़ने के मूड में नहीं हैं. यह भी पढ़ें: मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु TATA IPL 2025 मैच से पहले जानें कैसे बनाएं बेस्ट माय11सर्किल फैंटेसी टीम

क्या है वायरल दावा?

1 अप्रैल 2025 को फेसबुक पर एक यूजर ने विराट कोहली की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "Heartbreaking news, Virat Kohli will retire after IPL" यानी “दिल तोड़ने वाली खबर, विराट कोहली IPL के बाद संन्यास ले लेंगे.” इस पोस्ट में कोहली की एक तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा गया है: Virat Kohli confirmed that he will retire from IPL this season."

इस तरह के कई पोस्ट फेसबुक पर अलग-अलग यूजर्स द्वारा शेयर किए जा रहे हैं. इन पोस्ट्स को देखकर कई फैन्स हैरान हैं और सोशल मीडिया पर विराट कोहली को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है.

क्या है विराट कोहली के सन्यास के दावें की सच्चाई?

वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने सबसे पहले विराट कोहली के सभी आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला. लेकिन हमें कहीं भी ऐसा कोई पोस्ट, वीडियो या बयान नहीं मिला, जिससे ये पुष्टि हो सके कि कोहली ने IPL 2025 के बाद संन्यास की घोषणा की हो. इसके बाद हमने कीवर्ड सर्च के जरिए इंटरनेट पर इस दावे से जुड़ी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स को खोजना शुरू किया. इसी क्रम में हमें एक रिपोर्ट मिली, जिसमें कोहली के संन्यास को लेकर पूछे गए सवाल पर उनका बयान दर्ज है.

विराट कोहली ने क्या कहा?

रिपोर्ट के मुताबिक, विराट कोहली ने संन्यास की अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "The next big step? I don't know. Maybe try to win the next World Cup." यानी, “अगला बड़ा कदम? मुझे नहीं पता. शायद अगला वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करूं.” कोहली का यह बयान स्पष्ट रूप से बताता है कि वह इस समय संन्यास की कोई योजना नहीं बना रहे हैं. उनकी नजरें अभी भी आने वाले टूर्नामेंट्स पर टिकी हैं, और आईपीएल को लेकर उन्होंने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है.

फैक्ट चेक में क्या निकला?

फैक्ट चेक में साफ-साफ क्लियर हो गया है कि विराट कोहली के संन्यास को लेकर सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है, वह पूरी तरह भ्रामक और झूठा है. न तो कोहली ने ऐसा कोई ऐलान किया है और न ही किसी प्रमुख मीडिया हाउस ने इसकी पुष्टि की है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हर खबर को सच मान लेना सही नहीं है. खासतौर पर तब, जब बात किसी बड़े खिलाड़ी या पब्लिक फिगर की हो. फैन्स और आम लोगों से अपील है कि ऐसी खबरों पर आंख मूंदकर विश्वास न करें, और किसी भी दावे की पुष्टि विश्वसनीय स्रोतों से जरूर करें.