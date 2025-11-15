Jasprit Bumrah New Milestone: कोलकाता टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने अपने नाम दर्ज किया खास रिकॉर्ड, इस मामले में आर अश्विन को छोड़ दिया पीछे

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st Test Match 2025 Day 2: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 14 नवंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में खेला जा रहा हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 20 ओवर में एक विकेट खोकर 37 रन बना लिए हैं. आज यानी 15 नवंबर को दूसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? दूसरे दिन कोलकाता में टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

दक्षिण अफ्रीका की टीम में तेम्बा बावुमा की वापसी हुई है. पाकिस्तान के खिलाफ तेम्बा बावुमा पिछली टेस्ट सीरीज में नहीं खेले थे. तेम्बा बावुमा की गैरमौजूदगी में एडेन मार्करम कप्तानी कर रहे थे. ईडन गार्डन टेस्ट में मेहमान टीम मार्करम से अच्छी पारी की उम्मीद करेगी.

दूसरी तरफ, शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी. साल 2019 के बाद टीम इंडिया इस मैदान पर कोई टेस्ट खेलती हुई नजर आएगी. हाल ही में ध्रुव जुरेल ने दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ दोनों पारियों में शतक लगाए थे. ऋषभ पंत की वापसी के बावजूद ध्रुव जुरेल भी प्लेइंग इलेवन में खेलने वाले हैं. नितीश रेड्डी टीम पहले टेस्ट की टीम से रिलीज किए जा चुके हैं.

दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी

इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 55 ओवरों में महज 159 रन बनाकर सिमट गई. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज एडेन मार्कराम ने सबसे ज्यादा 31 रनों की शानदार पारी खेली. टीम इंडिया की ओर से अबतक जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा पांच विकेट अपने नाम किए.

टीम इंडिया की पहली पारी

पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया पहले दिन का खेल खत्म होने तक 20 ओवर में एक विकेट खोकर 37 रन बना लिए हैं. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 13 रनों की शानदार पारी खेली. दक्षिण अफ्रीका की ओर से अबतक मार्को जानसन ने सबसे ज्यादा एक विकेट अपने नाम किए.

कोलकाता टेस्ट मैच के पहले इन टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट अपने नाम किए. इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने कई रिकॉर्ड भी बनाएं, जिसमें एक रिकॉर्ड में उन्हें आर अश्विन को पीछे छोड़ दिया है.

जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास

कोलकाता टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका को शुरुआत दो तगड़े झटके दिए. पहले जसप्रीत बुमराह ने रियान रिकल्टन को क्लीन बोल्ड किया. इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने एडन मार्कराम को पवेलियन भेजा. इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने टोनी डी ज़ोरज़ी, साइमन हार्मर और केशव महाराज को अपना शिकार बनाया.

जसप्रीत बुमराह ने आर अश्विन को छोड़ा पीछे

जब जसप्रीत बुमराह ने रियान रिकल्टन को अपना शिकार बनाया तो उनके क्लीन बोल्ड के तौर पर ये 152वां विकेट था. इसी के साथ जसप्रीत बुमराह ने एक मामले में पूर्व दिग्गज स्पिनर आर अश्विन को पीछे छोड़ दिया है. दरअसल जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा क्लीन बोल्ड करने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं.

बता दें कि टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा क्लीन बोल्ड करने का रिकॉर्ड पूर्व दिग्गज गेंदबाज अनिल कुंबले के नाम है. अनिल कुंबले ने अपने टेस्ट करियर में 186 विकेट क्लीन बोल्ड कर लिए हैं. वहीं इस मामले में दूसरे नंबर पर कपिल देव हैं. कपिल देव ने 167 विकेट क्लीन बोल्ड किए हैं. अब तीसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह पहुंच गए हैं. जबकि आर अश्विन अब चौथे नंबर पर हैं.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.