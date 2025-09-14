'Jalebi Baby' English Song Played Instead Of Pakistan National Anthem: भारत-पाक मुकाबले से पहले दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान के राष्ट्रगान की जगह 'जलेबी बेबी' गाना बजाया, देखें डीजे की हरकत के बाद फैंस की प्रतिक्रिया

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 6th Match Live Score Update: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का छठां मुकाबला आज यानी 14 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां टूर्नामेंट की शुरुआत बड़ी जीत से करना चाहेगा, वहीं पाकिस्तान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आघा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. India vs Pakistan 6th Match, Asia Cup 2025 Live Toss And Scorecard: हाईवोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आघा ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच के दौरान एक विचित्र घटना देखी गई जब दोनों टीमें अपना राष्ट्रगान गाने के लिए मैदान पर उतरी. दुबई में एशिया कप 2025 के ग्रुप ए मुकाबले में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. मैच से पहले दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के डीजे ने पाकिस्तान के राष्ट्रगान की जगह गलत गाना बजा दिया. पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान 'कौमी तराना' के स्थान पर एक लोकप्रिय अंग्रेजी रॉक गीत 'जलेबी बेबी' बजाया गया और प्रशंसकों ने इस विचित्र घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया.
'पाकिस्तानी गान की जगह रैप सॉन्ग':
The Pakistan anthem was muted for a while, replaced by a rap song on @SonySportsNetwk, but it was later broadcasted during #PakVsInd
— Arslan Akbar (@iarslanakbar) September 14, 2025
'बड़ी गलती':
Major goof-up at the stadium! Pakistan’s anthem didn’t play, some other track came on. Players left standing confused at the line-up #BoycottINDvPAK #IndiaVsPakistan #INDvsPAK #India pic.twitter.com/aDtoIJQAQL
— Amit Shukla (@amitshukla29) September 14, 2025
पाकिस्तान के राष्ट्रगान की जगह बजाया गया जलेबी बेबी:
Jalebi baby is Pakistan national anthem 🤣🤣🤣
— Rahul Purohit (@RahulPurohit_) September 14, 2025
'नो वे प्ले जलेबी बेबी':
No way they played jalebi baby instead of the anthem LMAO pic.twitter.com/ol39dsuSc0
— Saltafa (@saltafa) September 14, 2025
डीजे वाले ने एक अंग्रेजी गाना बजाया:
They played an English song as Pakistan's National Anthem 🤐#INDvPAK
— Abhijeet ♞ (@TheYorkerBall) September 14, 2025
डीजे वाले ने एक और संगीत शुरू किया:
They started another music in Pakistan anthem 😭😭
— Mizaan (@DarkRoIe) September 14, 2025
'वह संगीत क्या था':
What was that music when Pakistan’s national anthem was supposed to come on? 😂😂😂😂😂
— Sumukh (@SumukCFC) September 14, 2025
नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.