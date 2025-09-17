Ireland vs England, 1st T20I Match 2025 Dublin Pitch Report And Weather Update: डबलिन में इंग्लैंड के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या आयरलैंड के गेंदबाज रचेंगे नया इतिहास, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Dublin Pitch Report And Weather Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज यानी 17 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डबलिन (Dublin) के द विलेज (The Village) में भारतीय समयानुसार शाम 6:00 बजे से खेला जाएगा. पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जीतकर दोनों टीमें सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान जेकब बेथेल (Jacob Bethell) के कंधों पर हैं. जबकि, आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहें हैं. यह भी पढें: Pakistan vs UAE 10th Match, Asia Cup 2025 Dubai Pitch Report And Weather Update: दुबई में पाकिस्तान के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या यूएई के गेंदबाजों का होगा बोलबाला, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

दोनों टीम लगभग तीन साल के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे से टकराएंगी. हाल ही में इंग्लैंड की ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इस सीरीज में भी इंग्लैंड अपने प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगी. आयरलैंड भी इस घरेलू सीरीज में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आयरलैंड की टीम का फॉर्म कुछ खास नहीं है आयरलैंड पिछले पांच में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है. दूसरी तरफ, इंग्लैंड ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने पिछले पांच में से चार मैच जीते हैं. इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला बराबरी पर समाप्त की है और इससे पहले वेस्टइंडीज को 3-0 से हराया था.

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (Ireland vs England T20I Head To Head Record)

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक महज एक ही टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया है. इस दौरान आयरलैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मैच 2022 में खेला गया था जिसमें आयरलैंड टीम डिक्वर्थ लेविस मेथड को इसके चलते विजेता घोषित की गई थी. इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम यह आकंड़ा सुधारना चाहेगी.

पिच रिपोर्ट (IRE vs ENG Pitch Report)

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 17 सितंबर को डबलिन के द विलेज में खेला जाएगा. इस पिच पर अच्छा उछाल देती है, जिससे बल्लेबाजों शॉट्स खेलने में आसानी होती हैं. काली मिट्‌टी की पिच पर उछाल तो सामान्य होता है, लेकिन यह स्पिनरों को मदद करती है. इस पिच पर पहली पारी में औसत स्कोर 185 रन रहा है तथा दूसरी पारी का औसत स्कोर 154 रन है. पेसर्स मैं इस मैदान पर 71% विकेट लिए हैं. इस मैदान पर बड़े स्कोर देखने को मिले हैं इंग्लैंड की अगर पहले बल्लेबाजी आती है तो एक बड़ा टोटल देखने को मिल सकता है. ऐसे में संभावना है कि एक बार फिर यहां रनों की खूब बारिश हो सकती है. कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं.

मौसम का हाल (Dublin Weather Report)

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 17 सितंबर को डबलिन के द विलेज में खेला जाएगा. एक्यूवेदर के मुताबिक, 17 सितंबर को डबलिन में अच्छी गर्मी होगी. मैच के दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहने की उम्मीद है. मैच के दौरान बारिश की 30 प्रतिशत संभावना है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IRE vs ENG 1st T20I Likely Playing XI)

आयरलैंड (IRE Likely Playing XI For 1st T20I vs ENG): पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (विकेट कीपर), गेरेथ डेलेनी, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अडायर, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, ग्राहम ह्यूम और बेंजामिन व्हाइट.

इंग्लैंड (ENG Likely Playing XI For 1st T20I vs ENG): फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक (कप्तान), सैम करन, टॉम बैंटन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.