IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग पर गिर सकती है गाज, ड्रेसिंग रूम में 'वेपिंग' के बाद BCCI ले सकता है बड़ा एक्शन

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग (Photo Credits: X)

चंडीगढ़, 29 अप्रैल: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) (IPL) 2026 के बीच राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) (RR) के खेमे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. टीम के कप्तान रियान पराग (Riyan Parag) को ड्रेसिंग रूम में कथित तौर पर 'वेपिंग' (Vaping) करते हुए कैमरा में कैद किया गया है. यह घटना पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के खिलाफ हुए रोमांचक मुकाबले के 16वें ओवर की है. वीडियो के सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) होने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) (BCCI) और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और माना जा रहा है कि पराग के खिलाफ 'कारण बताओ' (Show-cause) नोटिस जारी किया जा सकता है. यह भी पढ़ें: Today's IPL Match Live: अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत; जानें शेड्यूल और लाइव अपडेट्स

मैच के दौरान विवादित वाकया

घटना उस समय हुई जब राजस्थान रॉयल्स 223 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही थी. रियान पराग 16 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हुए थे. उनके आउट होने के तुरंत बाद, ब्रॉडकास्ट कैमरे ने उन्हें ड्रेसिंग रूम में एक 'वेप' (ई-सिगरेट) उपकरण का उपयोग करते हुए दिखाया. चूंकि स्टेडियम और ड्रेसिंग रूम 'नो-स्मोकिंग' जोन होते हैं, इसलिए इस हरकत को अनुशासन का गंभीर उल्लंघन माना जा रहा है.

हो सकता है भारी जुर्माना और बैन

सूत्रों के अनुसार, बीसीसीआई के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत ड्रेसिंग रूम या डगआउट में तंबाकू या संबंधित उत्पादों का उपयोग वर्जित है. यदि दोष सिद्ध होता है, तो रियान पराग पर न केवल भारी जुर्माना लग सकता है, बल्कि उन्हें 4 से 5 मैचों के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है. इसके अलावा, भारत में 'इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (PECA) 2019' के तहत वेप का उपयोग और रखना कानूनी रूप से भी दंडनीय है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट पर भी खतरा

यह पहली बार नहीं है जब इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स किसी विवाद में पड़ी हो. इससे पहले टीम मैनेजर रोमी भिंडर पर डगआउट में मोबाइल फोन का उपयोग करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. अब कप्तान के इस व्यवहार के कारण आईपीएल गवर्निंग काउंसिल फ्रैंचाइजी मैनेजमेंट पर भी सख्त कार्रवाई और भारी पेनल्टी लगाने पर विचार कर रही है. यह भी पढ़ें: MI vs SRH, IPL 2026 41st Match Wankhede Stadium Pitch Report: वानखेड़े स्टेडियम में आज बरसेंगे रन या गिरेगा विकेटों का तूफान? महा मुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट

प्रदर्शन और कप्तानी का दबाव

संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने के बाद इस सीजन में कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने वाले 24 वर्षीय रियान पराग के लिए यह समय काफी चुनौतीपूर्ण रहा है. बल्ले से भी उनका प्रदर्शन औसत रहा है, जहां उन्होंने 8 पारियों में अब तक केवल 117 रन बनाए हैं. मैदान पर संघर्ष और अब मैदान के बाहर इस विवाद ने पराग की कप्तानी और करियर पर सवाल खड़े कर दिए हैं.