MI vs SRH, IPL 2026 41st Match Wankhede Stadium Pitch Report: वानखेड़े स्टेडियम में आज बरसेंगे रन या गिरेगा विकेटों का तूफान? महा मुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट

वानखेड़े स्टेडियम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, TATA Indian Premier League 2026 41st Match Wankhede Stadium Pitch Report: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 41वां मुकाबला 29 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (MI vs SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम (Wankhede Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. मुंबई इंडियंस ने इस सीजन में अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2 मैच में जीत और 5 में हार का सामना किया है. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 में जीत और 3 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: LSG vs KKR, IPL 2026 38th Match Scorecard: सुपर ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया, सुनील नारायण ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 41वें मुकाबले में दोनों टीमों के लिए जीत बेहद जरूरी है. मुंबई इंडियंस अपने पिछले मुकाबले में हार के बाद वापसी करना चाहेगी. दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद शानदार फॉर्म में है और जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी.

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद हेड टू हेड (MI vs SRH Head To Head)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 25 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें मुंबई इंडियंस ने 15 मैच जीते हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद को 10 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें दोनों मैच मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किए थे.

मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले में बदलाव के साथ उतर सकती है. रोहित शर्मा की प्लेइंग इलेवन में वापसी हो सकती है. क्विंटन डिकॉक, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा से अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और दीपक चाहर अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम संतुलित नजर आ रही है. अभिषेक शर्मा और ईशान किशन शानदार फॉर्म में हैं. हेनरिक क्लासेन मिडिल ऑर्डर में टीम को मजबूती देंगे, जबकि गेंदबाजी में पैट कमिंस और ईशान मलिंगा अहम भूमिका निभा सकते हैं.

वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Wankhede Cricket Stadium Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 41वां मुकाबला आज यानी 29 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है. यहां की छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड बल्लेबाजों को तेजी से रन बनाने में मदद करती है. पहली पारी का औसत स्कोर यहां लगभग 171 रन के आसपास रहता है. तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में स्विंग मिल सकती है, जबकि स्पिन गेंदबाजों को सीमित मदद मिलने की संभावना है.

मुंबई का मौसम (Mumbai Weather Update)

टाटा आईपीएल 2026 का 41वां मुकाबला आज यानी 29 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. 29 अप्रैल को मुंबई का मौसम साफ रहने की उम्मीद है. अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रह सकता है. मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है.

मुंबई इंडियंस के लिए तिलक वर्मा ने पिछले 10 मैचों में 167.33 की स्ट्राइक रेट से 251 रन बनाए हैं. वहीं अल्लाह गजनफर ने पिछले 5 मैचों में 8 विकेट झटके हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन ने पिछले 10 मैचों में 478 रन बनाए हैं, जबकि ईशान मलिंगा ने पिछले 10 मैचों में 19 विकेट अपने नाम किए हैं. अभिषेक शर्मा ने भी पिछले 10 मुकाबलों में 446 रन बनाए हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (MI vs SRH 41st T20 Match Playing Prediction)

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक्स, केशव महाराज, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह और अल्लाह गजनफर.

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, सलील अरोड़ा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, नितीश रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगे और ईशान मलिंगा.

नोट: मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.