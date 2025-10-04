IND-W vs PAK-W ICC Women’s World Cup 2025 Preview: महिला वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से भिड़ेगी भारतीय महिला टीम, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारत महिला(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Preview: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला 05 अक्टूबर (रविवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जाएगा, जिसमें भारत महिला (IND-W) और पाकिस्तान महिला (PAK-W) आमने-सामने होंगी. भारतीय महिला टीम ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है, जहां उन्होंने श्रीलंका महिला टीम को 59 रनों से हराकर जीत दर्ज की. बारिश से बाधित मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 269/8 का स्कोर खड़ा किया, जिसमें प्रतीका रावल (37), हरलीन देओल (48), दीप्ति शर्मा (53) और अमनजोत कौर (57) के अहम योगदान रहे. इसके बाद गेंदबाज़ों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत श्रीलंका को डकवर्थ-लुईस नियम के तहत हराया गया. बारिश के चलते श्रीलंका महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला मैच रद्द, देखें आईसीसी महिला विश्व कप का अपडेटेड पॉइंट्स टेबल

दूसरी ओर पाकिस्तान महिला टीम बांग्लादेश के खिलाफ सात विकेट की हार के साथ इस मुकाबले में उतर रही है. पिछले मैच में पाकिस्तान का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह विफल रहा और पूरी टीम सिर्फ 129 रन पर सिमट गई. निगार सुल्ताना की अगुआई वाली बांग्लादेश टीम ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया. पाकिस्तान इस मैच में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के साथ मैदान में उतरेगी.

भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND-W vs PAK-W Head To Head Record In ODI): भारत महिला और पाकिस्तान महिला के बीच अब तक 11 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने सभी 11 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान महिला टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी है.

भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए मुख्य खिलाड़ी (IND-W vs PAK-W Key Players To Watch Out): भारतीय टीम के लिए हरलीन देओल बेहतरीन फॉर्म में हैं और पिछले मैच में उन्होंने महत्वपूर्ण 48 रन बनाए. वहीं दीप्ति शर्मा भी अपनी ऑलराउंड क्षमता के लिए जानी जाती हैं और पिछले मैच में उन्होंने तीन विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. पाकिस्तान महिला टीम के लिए फातिमा सना और निदा डार महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगी, जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकती हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 मिनी बैटल (IND-W vs PAK-W Mini Battle): हरलीन देओल की शानदार बल्लेबाजी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है. वहीं पाकिस्तान की तेज गेंदबाज़ फातिमा सना अपनी सटीक लाइन और लेंथ से उन्हें रोकने की कोशिश करेंगी. भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा गेंदबाज़ी की अगुवाई करेंगी और पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को चुनौती देंगी. पाकिस्तान की स्टार खिलाड़ी निदा डार दीप्ति के सामने टिककर रन बनाने की कोशिश करेंगी.

भारत बनाम पाकिस्तान वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला 05 अक्टूबर (रविवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 03:00 बजे से शुरू होगा.

भारत बनाम पाकिस्तान वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

ICC टूर्नामेंट का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है, जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर करेगा. फैंस भारत बनाम पाकिस्तान वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 मैच का लुत्फ उठा सकेंगे. इसका लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar (ऐप और वेबसाइट) पर भी उपलब्ध रहेगा, जहां मोबाइल, स्मार्ट टीवी और अन्य डिवाइसेस पर यह मैच देखा जा सकता है.

भारत बनाम पाकिस्तान वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरनी

पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मुनीबा अली, ओमैमा सोहैल, सिद्रा अमीन, आलिया रियाज़, सिद्रा नवाज़ (विकेटकीपर), नतालिया पेरवेज़, फातिमा सना (कप्तान), रमीम शमीम, नाशरा संधू, डायना बेग, सादिया इकबाल