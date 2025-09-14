IND W vs AUS W 1st ODI 2025 Live Toss & Scorecard: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, ऑस्ट्रेलिया पहले करेगी गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

India Women's National Cricket Team vs Australia Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे (ODI) सीरीज़ का पहला मुकाबला 14 सितंबर(रविवार) को न्यू चंडीगढ़(New Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर(Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में खेला जा रहा हैं. जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी हैं. जिसके चलते, एलिसा हीली की नेतृत्व वही ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी करेगी. भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला पहले वनडे का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़ का मौसम
भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता टॉस
Toss Update from New PCA Stadium
Captain Harmanpreet Kaur has won the toss & #TeamIndia have elected to against in the first #INDvAUS ODI.
Follow The Match ▶️ https://t.co/Fw3TUl2thL@ImHarmanpreet | @IDFCFirstBank pic.twitter.com/okdOKmusYA
— BCCI Women (@BCCIWomen) September 14, 2025
जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, राधा यादव, श्री चरणी, क्रांति गौड़
A look at our Playing XI for the first ODI
Follow The Match ▶️ https://t.co/Fw3TUl2thL#TeamIndia | #INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/QNwcBye797
— BCCI Women (@BCCIWomen) September 14, 2025
ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, एलिसे पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, जॉर्जिया वेयरहैम, अलाना किंग, किम गर्थ, मेगन शुट्ट
1st WODI. Australia XI: A. Healy (C & Wk), P. Litchfield, E. Perry, B. Mooney, A. Sutherland, A. Gardner, T. McGrath, G. Wareham, A. King, K. Garth, M. Schutt.
— BCCI Women (@BCCIWomen) September 14, 2025
भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड