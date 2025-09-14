IND W vs AUS W 1st ODI 2025 Live Toss & Scorecard: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, ऑस्ट्रेलिया पहले करेगी गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम (Photo Credits: Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Australia Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे (ODI) सीरीज़ का पहला मुकाबला 14 सितंबर(रविवार) को न्यू चंडीगढ़(New Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर(Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में खेला जा रहा हैं. जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी हैं. जिसके चलते, एलिसा हीली की नेतृत्व वही ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी करेगी. भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला पहले वनडे का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़ का मौसम

भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता टॉस

जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, राधा यादव, श्री चरणी, क्रांति गौड़

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, एलिसे पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, जॉर्जिया वेयरहैम, अलाना किंग, किम गर्थ, मेगन शुट्ट

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड