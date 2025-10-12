India vs West Indies, 2nd Test Match 2025 Day 3 Stumps Scorecard: तीसरे दिन का खेल खत्म, वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में बनाए 173 रन, टीम इंडिया जीत से 8 विकेट दूर; यहां देखें स्कोरकार्ड

भारत बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd Test Match Day 3 Stumps Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया हैं. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज की टीम ने दूसरी पारी में 49 ओवर में दो विकेट खोकर 173 रन बना लिए हैं. टीम इंडिया जीत से आठ विकेट दूर हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India Women vs Australia Women, ICC Womens World Cup 2025 13th Match Live Score Update: टीम इंडिया को लगा पहला बड़ा झटका, सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना हुई आउट

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

वेस्टइंडीज की दूसरी पारी

पहली पारी में फॉलोऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज निराशानजक रहा और महज 17 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया हैं. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज की टीम ने दूसरी पारी में 49 ओवर में दो विकेट खोकर 173 रन बना लिए हैं. टीम इंडिया जीत से आठ विकेट दूर हैं. वेस्टइंडीज की टीम अभी भी टीम इंडिया से 105 रन पीछे हैं. वेस्टइंडीज की तरफ से जॉन कैम्पबेल ने सबसे ज्यादा नाबाद 87 रनों की पारी खेली. जॉन कैम्पबेल के अलावा शाइ होप ने नाबाद 66 रन बनाए. जॉन कैम्पबेल नाबाद 87 रन और शाइ होप नाबाद 66 रन बनाकर खेल रहे हैं.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से मोहम्मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. मोहम्मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला.

टीम इंडिया की पहली पारी

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 58 रन बोर्ड पर जड़ दिए. टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 134.2 ओवरों में पांच विकेट खोकर 518 रनों पर घोषित कर दी.

टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल ने सबसे ज्यादा 175 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान यशस्वी जयसवाल ने 258 गेंदों पर 22 चौके लगाए. यशस्वी जयसवाल के अलावा कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन बनाए.

दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम को जोमेल वारिकन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. वेस्टइंडीज की ओर से जोमेल वारिकन ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. जोमेल वारिकन के अलावा रोस्टन चेज़ ने एक विकेट चटकाया.

वेस्टइंडीज की पहली पारी

दूसरे दिन लंच ब्रेक के बाद पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज निराशानजक रहा और महज 21 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. तीसरे दिन वेस्टइंडीज की पहली पारी 81.5 ओवरों में 248 रन बनाकर सिमट गई. इसके बाद टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन दे दिया. पहली पारी में टीम इंडिया अभी भी वेस्टइंडीज से 270 रन आगे हैं. वेस्टइंडीज की तरफ से एलिक अथानाज़ ने सबसे ज्यादा 41 रनों की पारी खेली. एलिक अथानाज़ के अलावा शाई होप ने 36 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को रवींद्र जडेजा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा पांच विकेट अपने नाम किए. कुलदीप यादव के अलावा रवींद्र जडेजा ने तीन विकेट चटकाए.

टीम इंडिया की पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 518/5 घोषित, 134.2 ओवर (यशस्वी जयसवाल रन, केएल राहुल 38 रन, साई सुदर्शन 87 रन और शुभमन गिल नाबाद 129 रन.)

वेस्टइंडीज की गेंदबाजी: (जोमेल वारिकन 3 विकेट और रोस्टन चेज़ 1 विकेट).

वेस्टइंडीज की पहली पारी का स्कोरकार्ड:

वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी: 248/10, 81.5 ओवर (जॉन कैंपबेल 10 रन, टेगेनरीन चंद्रपॉल 34 रन, एलिक अथानाज़ 41 रन, शाई होप 36 रन, रोस्टन चेज़ 0 रन, टेविन इमलाच 21 रन, जस्टिन ग्रीव्स 17 रन, खैरी पियरे 23 रन, जोमेल वारिकन 1 रन, एंडरसन फिलिप 24 रन और जेडन सील्स 13 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (जसप्रीत बुमराह 1 विकेट, मोहम्मद सिराज 1 विकेट, रवींद्र जडेजा 3 विकेट और कुलदीप यादव 5 विकेट).

वेस्टइंडीज की दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी: 173/2, 49 ओवर (जॉन कैंपबेल नाबाद 87 रन, टेगेनरीन चंद्रपॉल 10 रन, एलिक अथानाज़ 7 रन और शाई होप नाबाद 66 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (मोहम्मद सिराज 1 विकेट और वॉशिंगटन सुंदर 1 विकेट).

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.