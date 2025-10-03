India vs West Indies, 1st Test Match Day 2 Lunch Break Scorecard: लंच ब्रेक तक टीम ने 3 खोकर बनाए 218 रन, केएल राहुल का शतक; यहां देखें स्कोरकार्ड

केएल राहुल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 1st Test Match 2025 Day 2 Lunch Break Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. वेस्टइंडीज की पहली पारी 44.1 ओवर में महज 162 रन बनाकर सिमट गई. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 38 ओवर में दो विकेट खोकर 121 रन बना लिए थे. आज यानी 3 अक्टूबर को दूसरे दिन का खेल जारी हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: KL Rahul Century, IND vs WI 1st Test Day 2 Live Score Update: केएल राहुल ने जड़ा शानदार शतक, टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार

भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह सीरीज 2 अक्टूबर से शुरू हो गई है. पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमें 10 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. दोनों मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे और पॉइंट्स टेबल पर इसका सीधा असर पड़ेगा. दोनों मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे और पूरे दिन का खेल शाम तक जारी रहेगा.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

वेस्टइंडीज की पहली पारी

अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 42 रन के स्कोर पर टीम के चार बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद एलिक अथानाज़े और ब्रैंडन किंग ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 90 रन तक लेकर गए.

वेस्टइंडीज की पहली पारी 44.1 ओवर में महज 162 रन बनाकर सिमट गई. वेस्टइंडीज की तरफ से जस्टिन ग्रीव्स ने सबसे ज्यादा 32 रनों की पारी खेली. जस्टिन ग्रीव्स के अलावा शाई होप ने 26 रन बटोरे. दूसरी तरफ, टीम इंडिया को स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. मोहम्मद सिराज के अलावा जसप्रीत बुमराह ने तीन विकेट चटकाए.

टीम इंडिया की पहली पारी

पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 68 रन बोर्ड पर जड़ दिए. दूसरे दिन का लंच ब्रेक होने तक टीम इंडिया ने 67 ओवर में तीन विकेट खोकर 218 रन बना लिए हैं. टीम इंडिया ने पहली पारी में अबतक 56 रनों की बढ़त हासिल कर ली हैं. टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल ने सबसे ज्यादा नाबाद 100 रन बनाए. केएल राहुल नाबाद 100 रन और ध्रुव जुरेल नाबाद 14 रन बनाकर खेल रहे हैं.

वेस्टइंडीज की ओर से जेडेन सील्स ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. वेस्ट इंडीज की ओर से रोस्टन चेज़ ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. रोस्टन चेज़ के अलावा जेडेन सील्स को एक विकेट हासिल हुआ.

वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी: 162/10, 44.1 ओवर (टैगेनारिन चंद्रपॉल 0 रन, जॉन कैंपबेल 8 रन, एलिक अथानाज़े 12 रन, ब्रैंडन किंग 13 रन, शाई होप 26 रन, रोस्टन चेज़ 24 रन, जस्टिन ग्रीव्स 32 रन, खारी पियरे13 रन, जोमेल वारिकन 8 रन, जोहान लेने 1 रन और जेडेन सील्स नाबाद 6 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (मोहम्मद सिराज 4 विकेट, जसप्रीत बुमराह 3 विकेट, कुलदीप यादव 2 विकेट और वॉशिंगटन सुंदर 1 विकेट).

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 218/3, 67 ओवर (यशस्वी जयसवाल 36 रन, केएल राहुल नाबाद 100 रन, साई सुदर्शन 7 रन, शुभमन गिल 50 रन और ध्रुव जुरेल नाबाद 14 रन.)

वेस्टइंडीज की गेंदबाजी: (जेडेन सील्स 1 विकेट और रोस्टन चेज़ 2 विकेट).

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.