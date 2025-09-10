India vs UAE 2nd Match, Asia Cup 2025 Key Players To Watch Out: दूसरे टी20 मुकाबले में यूएई को हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी टीम इंडिया, दुबई में इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

भारत बनाम यूएई (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team, Asia Cup 2025 2nd Match Key Players To Watch: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला आज यानी 10 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां टूर्नामेंट की शुरुआत बड़ी जीत से करना चाहेगा, वहीं यूएई (UAE) जैसी टीम को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहें हैं. जबकि, टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs UAE, Asia Cup 2025 2nd Match Winner Prediction: भारत बनाम यूएई के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

हाल के प्रदर्शन की बात करें तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है. पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया ने 24 मुकाबले जीते हैं. इस दौरान टीम इंडिया को महज तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. यह आंकड़ा बताता है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया खिताब की दावेदार क्यों मानी जा रही है.

टीम इंडिया बनाम यूएई टी20 हेड टू हेड (India vs UAE T20I Head to Head)

टीम इंडिया और यूएई के बीच अबतक सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया है. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने यह मुकाबला अपने नाम किया था. यह मैच साल 2016 एशिया कप में हुआ था, जिसमें टीम इंडिया ने 9 विकेट से जीत दर्ज की थी. आज के मुकाबले में यूएई की टीम जीत का स्वाद चखना चाहेगी.

खिताब की प्रबल दावेदार टीम इंडिया को हालांकि यूएई से सतर्क रहना होगा जो उलटफेर करने में माहिर है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं जिसने एक सप्ताह पहले दुबई पहुंचकर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी. टीम इंडिया सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खेलने इस बार एशिया कप में पहुंची है, जिनके लिए भी बतौर कप्तान ये काफी बड़ा टूर्नामेंट रहने वाला है.

इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें (IND vs UAE 2nd T20I Key Players Watch)

अभिषेक शर्मा: टीम इंडिया के युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पिछले सात मैचों में 176.96 की शानदार स्ट्राइक रेट और 35 की औसत से 315 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया के लिए कई आक्रामक पारियां खेली हैं.

सूर्यकुमार यादव: टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पिछले नौ मैचों में 169.11 की स्ट्राइक रेट के साथ 230 रन बनाए हैं. सूर्यकुमार यादव की विस्फोटक बल्लेबाजी टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करने में सहायक साबित होती है.

वरुण चक्रवर्ती: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने पिछले छह मैचों में 7.04 की इकॉनमी और 9.6 की स्ट्राइक रेट के साथ 15 विकेट चटकाए हैं. आज के मुकाबले में भी वरुण चक्रवर्ती कोहराम मचा सकते हैं.

मुहम्मद वसीम: यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने पिछले 7 मैचों में 33.83 की औसत और 120.11 की आक्रामक स्ट्राइक रेट से 211 रन बनाए हैं. मुहम्मद वसीम की आक्रामक बल्लेबाजी टीम को गति प्रदान करती है.

राहुल चोपड़ा: यूएई के स्टार बल्लेबाज राहुल चोपड़ा ने पिछले 7 मैचों में 50 की औसत और 95.1 की स्ट्राइक रेट के साथ 412 रन बनाए हैं. छठे टी20 मुकाबले में राहुल चोपड़ा अपने बल्ले से कोहराम मचा सकते हैं.

हैदर अली: यूएई के स्टार गेंदबाज हैदर अली ने पिछले सात मैचों में 5.17 की इकॉनमी से 5 विकेट चटकाए हैं. हालांकि हैदर अली का एवरेज कुछ खास नहीं रहा है. दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में हैदर अली पर सबकी निगाहें होंगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs UAE 2nd T20I Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND Likely Playing XI): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

यूएई (UAE Likely Playing XI): मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, मुहम्मद फारूक, हर्षित कौशिक, मुहम्मद जोहैब, मुहम्मद जवादुल्लाह/सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.