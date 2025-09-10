India vs UAE, Asia Cup 2025 2nd Match Winner Prediction: भारत बनाम यूएई के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

भारत बनाम यूएई (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team, Asia Cup 2025 2nd Match Winner Prediction: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला आज यानी 10 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां टूर्नामेंट की शुरुआत बड़ी जीत से करना चाहेगा, वहीं यूएई (UAE) जैसी टीम को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहें हैं. जबकि, टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs UAE 2nd Match, Asia Cup 2025 Dubai Pitch Report And Weather Update: दुबई में टीम इंडिया के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या बारिश बनेगी विलेन, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

खिताब की प्रबल दावेदार टीम इंडिया को हालांकि यूएई से सतर्क रहना होगा जो उलटफेर करने में माहिर है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं जिसने एक सप्ताह पहले दुबई पहुंचकर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी. टीम इंडिया सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खेलने इस बार एशिया कप में पहुंची है, जिनके लिए भी बतौर कप्तान ये काफी बड़ा टूर्नामेंट रहने वाला है.

हाल के प्रदर्शन की बात करें तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है. पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया ने 24 मुकाबले जीते हैं. इस दौरान टीम इंडिया को महज तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. यह आंकड़ा बताता है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया खिताब की दावेदार क्यों मानी जा रही है.

टीम इंडिया बनाम यूएई टी20 हेड टू हेड (India vs UAE T20I Head to Head)

टीम इंडिया और यूएई के बीच अबतक सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया है. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने यह मुकाबला अपने नाम किया था. यह मैच साल 2016 एशिया कप में हुआ था, जिसमें टीम इंडिया ने 9 विकेट से जीत दर्ज की थी. आज के मुकाबले में यूएई की टीम जीत का स्वाद चखना चाहेगी.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (IND vs UAE 2nd T20I Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. यूएई के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर टीम इंडिया की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. टीम इंडिया के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

टीम इंडिया की जीत की संभावना: 95%

यूएई की जीत की संभावना: 05%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs UAE 2nd T20I Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND Likely Playing XI): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

यूएई (UAE Likely Playing XI): मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, मुहम्मद फारूक, हर्षित कौशिक, मुहम्मद जोहैब, मुहम्मद जवादुल्लाह/सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.