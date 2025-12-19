India vs South Africa 4th T20I Ticket Refund Guidelines: यूपीसीए लखनऊ टी20 के टिकट रिफंड की प्रक्रिया आज से होगी शुरू, जानें कैसे करें आवेदन

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

लखनऊ: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुरुवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाने वाला मुकाबला घने कोहरे की वजह से रद्द कर दिया गया था. उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने टिकट के पैसे लौटाने का निर्णय लिया है. टिकट रिफंड की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होगी. इसकी जानकारी यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने दी. India vs South Africa, 5th T20I Match Live Streaming: आज खेला जाएगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच पांचवां टी20 मुकाबला? यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

प्रेम मनोहर गुप्ता ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि गवर्निंग बॉडी द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में मैच के लिए टिकट खरीदने वाले दर्शकों को आसानी से रिफंड करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा, "टिकट रिफंड की प्रक्रिया शुक्रवार सुबह से शुरू होगी. जिन्होंने ऑनलाइन खरीदा है, उन्हें ऑनलाइन रिफंड किया जाएगा. सिर्फ सर्विस चार्ज काटे जाएंगे. बाकी, सारा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा. वहीं जिन लोगों ने ऑफलाइन टिकट खरीदा है, उन्हें रिफंड करने के लिए, हम इकाना स्टेडियम में बूथ लगाने जा रहे हैं. रिफंड का प्रोसेस वहीं से शुरू होगा और इसके लिए अखबारों में एक विज्ञापन दिया जाएगा. सभी दर्शकों को सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे."

गुप्ता ने कहा, "हमें बहुत दुख है कि मैच नहीं हो पाया. हमने मैच के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली थीं. हम अपने सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हैं जो मैच देखने की उम्मीद में दूर-दूर से आए थे. उन्होंने अपना समय दिया, लेकिन भगवान की मर्जी से मैच नहीं हो पाया."

ऑन-फील्ड अंपायर केएन अनंथापद्मनाभन और रोहन पंडित के साथ-साथ रिजर्व अंपायर जे आर मदनगोपाल के बार-बार इंस्पेक्शन के बाद भी मनचाहा नतीजा नहीं निकलने पर मैच रात 9:30 बजे रद्द कर दिया था.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है. सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

