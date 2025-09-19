India vs Oman 12th Match, Asia Cup 2025 Live Toss And Scorecard: हाईवोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारत बनाम ओमान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Oman National Cricket Team, Asia Cup 2025 12th Match Live Toss And Scorecard Update: एशिया कप 2025 के लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट का 12वां मुकाबला आज यानी 19 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. लीग स्टेज में टीम इंडिया ने अपने दोनों मुकाबले जीत लिए हैं, वहीं ओमान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, ओमान की अगुवाई जतिंदर सिंह (Jatinder Singh) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: India vs Oman 12th Match, Asia Cup 2025 Toss Winner Prediction: भारत बनाम ओमान के बीच दुबई में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

टीम इंडिया ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला (IND vs OMN 12th T20I Live Toss Update)

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs OMN 12th T20I Playing XI Update)

टीम इंडिया (IND Playing XI): अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव.

ओमान (OMN Playing XI): साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Match Scorecard)

सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम इंडिया ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और प्रबल दावेदार मानी जा रही है. ऐसे में ओमान के खिलाफ भी "मेन इन ब्लू" जीत के प्रबल दावेदार रहेंगे. टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया अब तक खेले दोनों मुकाबले बेहद आसानी से जीते हैं. पहले मैच में टीम इंडिया ने ओमान को 9 विकेट से रौंदा, जबकि हाई-वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान को भी 7 विकेट से पराजित कर दबदबा बनाया. पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने तीनों विभाग में शानदार प्रदर्शन कर विपक्ष को पूरी तरह पछाड़ दिया.

टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है ओमान

बता दें कि ओमान टीम अब तक टूर्नामेंट में संघर्ष करती नजर आई है. ओमान की टीम को पाकिस्तान और यूएई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते वह पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है. हालांकि ओमान की टीम इस मैच को सम्मान बचाने के तौर पर खेलेगा और कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगा.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.