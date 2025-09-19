India vs Oman 12th Match, Asia Cup 2025 Toss Winner Prediction: भारत बनाम ओमान के बीच दुबई में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

भारत बनाम ओमान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Oman National Cricket Team, Asia Cup 2025 12th Match Toss Winner Prediction: एशिया कप 2025 के लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट का 12वां मुकाबला आज यानी 19 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. लीग स्टेज में टीम इंडिया ने अपने दोनों मुकाबले जीत लिए हैं, वहीं ओमान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, ओमान की अगुवाई जतिंदर सिंह (Jatinder Singh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs Oman, Asia Cup 2025 12th Match Winner Prediction: भारत बनाम ओमान के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

टीम इंडिया एशिया कप 2025 के सुपर-फोर स्टेज में पहुंचने वाली पहली टीम थी. टीम इंडिया ने अपना अभियान यूएई के खिलाफ नौ विकेट की जीत से शुरू किया था. इसके बाद, टीम इंडिया ने अपने अगले मैच में पाकिस्तान को सात विकेट से हराया था. आज के मुकाबले में टीम इंडिया प्रबल दावेदार है. यह मैच ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए वे कुछ खिलाड़ियों को आराम दे सकते हैं. जसप्रीत बुमराह की जगह अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है.

दूसरी तरफ, ओमान की टीम इस टूर्नामेंट के पहले दो मैचों में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया है. पाकिस्तान के खिलाफ ओमान 93 रन से हारा था. इसके बाद यूएई के खिलाफ मैच में ओमान की टीम 42 रन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई. ओमान अब टीम इंडिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करके अपने अभियान का अंत करना चाहेगा.

टीम इंडिया और ओमान का हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs OMN T20I Head To Head)

टीम इंडिया और ओमान के बीच अब तक एक भी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला गया है. यह पहला मौका हैं, जब दोनों टीमें टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में एक दूसरे के खिलाफ टकराएंगी.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

एशिया कप 2025 का 12वां मुकाबला आज भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दुबई की पिच पर हमेशा से बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद मिलती है. इस बार पिचों पर थोड़ी घास नजर आ रहीं हैं, जिससे तेज गेंदबाजों को शुरुआत में काफी मदद मिल सकती है. इस मैदान पर अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों में गेंद और बल्ले के बीच बराबरी की जंग देखने को मिली है, जिसमें स्पिनर्स ने अहम भूमिका निभाई है.

इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर को लेकर बात की जाए तो वह 140 से 145 रनों के बीच देखने को मिलता है. वहीं इसके अलावा इस मैदान पर अब तक खेले गए 112 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान 52 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जहां जीत हासिल की है तो वहीं 58 मैचों में टारगेट का पीछा करने वाली टीम जीत हासिल करने में कामयाब रही है.

भारत बनाम ओमान में कौन होगा टॉस का बॉस? (IND vs OMN Toss Winner Prediction)

टीम इंडिया और ओमान के बीच अब तक एक भी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला गया है. आज के रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया टॉस जीत सकती हैं. टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs OMN 12th T20I Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND Likely Playing XI): अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती.

ओमान (OMN Likely Playing XI): आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), वसीम अली, हसनैन शाह, शाह फैसल, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.