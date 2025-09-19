India vs Oman, Asia Cup 2025 12th Match Winner Prediction: भारत बनाम ओमान के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

भारत बनाम ओमान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Oman National Cricket Team, Asia Cup 2025 12th Match Winner Prediction: एशिया कप 2025 के लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट का 12वां मुकाबला आज यानी 19 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. लीग स्टेज में टीम इंडिया ने अपने दोनों मुकाबले जीत लिए हैं, वहीं ओमान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, ओमान की अगुवाई जतिंदर सिंह (Jatinder Singh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Ireland vs England, 2nd T20I Match Winner Prediction: डबलिन में आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम इंडिया ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और प्रबल दावेदार मानी जा रही है. ऐसे में ओमान के खिलाफ भी "मेन इन ब्लू" जीत के प्रबल दावेदार रहेंगे. टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया अब तक खेले दोनों मुकाबले बेहद आसानी से जीते हैं. पहले मैच में टीम इंडिया ने ओमान को 9 विकेट से रौंदा, जबकि हाई-वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान को भी 7 विकेट से पराजित कर दबदबा बनाया. पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने तीनों विभाग में शानदार प्रदर्शन कर विपक्ष को पूरी तरह पछाड़ दिया.

टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है ओमान

बता दें कि ओमान टीम अब तक टूर्नामेंट में संघर्ष करती नजर आई है. ओमान की टीम को पाकिस्तान और यूएई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते वह पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है. हालांकि ओमान की टीम इस मैच को सम्मान बचाने के तौर पर खेलेगा और कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगा.

टीम इंडिया और ओमान का हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs OMN T20I Head To Head)

टीम इंडिया और ओमान के बीच अब तक एक भी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला गया है. यह पहला मौका हैं, जब दोनों टीमें टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में एक दूसरे के खिलाफ टकराएंगी.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (IND vs OMN 12th T20I Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. ओमान की टीम के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर टीम इंडिया की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. टीम इंडिया के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का 12वां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

टीम इंडिया की जीत की संभावना: 95%

ओमान की जीत की संभावना: 05%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs OMN 12th T20I Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND Likely Playing XI): अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती.

ओमान (OMN Likely Playing XI): आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), वसीम अली, हसनैन शाह, शाह फैसल, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.