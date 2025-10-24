IND vs AUS 3rd ODI 2025 Records: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में लगेगी रिकार्ड्स की झड़ी, इन खिलाड़ियों के नाम दर्ज होगा ये खास कारनामा

Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबले 25 अक्टूबर(गुरुवार) को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 09:00 बजे से खेला जाएगा. हालांकि सीरीज़ पहले ही तय हो चुकी है, लेकिन दोनों टीमें इस मुकाबले में अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को परखने और रिकॉर्ड्स तोड़ने के इरादे से उतरेंगी. ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे की सफलता को एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में भी दोहराया. टीम ने भारत द्वारा दिए गए 265 रनों के लक्ष्य का सफल पीछा किया. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे मैच से पहले जानिए सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े
मेजबान टीम की बल्लेबाज़ी शुरुआत में थोड़ी अस्थिर दिखी थी, लेकिन युवा बल्लेबाज कूपर कॉनॉली ने शानदार पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई. वहीं गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड और मैट कुनेमैन ने भारतीय मध्यक्रम को बिखेरकर जीत की नींव रखी. अब तीसरे वनडे में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने घरेलू मैदान पर दबदबा कायम रखने की कोशिश करेगी.
भारतीय टीम की बात करें तो एडिलेड वनडे में विराट कोहली लगातार दूसरा ‘डक’ दर्ज कराने के बाद अब सिडनी में वापसी की उम्मीद करेंगे. वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने पिछले मैच में शानदार अर्धशतक जमाकर फॉर्म में वापसी के संकेत दिए हैं और अब वह सिडनी के इस चुनौतीपूर्ण मैदान पर बड़ा स्कोर बनाना चाहेंगे. शुभमन गिल, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर से भी मिडिल ऑर्डर में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है. गेंदबाजी विभाग में कुलदीप यादव की वापसी की संभावना है, जिससे टीम इंडिया को अतिरिक्त स्पिन विकल्प मिल सकता है. इस मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड टूटने की संभावना भी है
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में लगेगी रिकार्ड्स की झड़ी
- ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक ओपनर ट्रैविस हेड अपने वनडे करियर में अब तक 342 चौके जड़ चुके हैं. सिडनी वनडे में अगर वे 8 और चौके लगाते हैं, तो वे वनडे क्रिकेट में अपने 350 चौके पूरे कर लेंगे.
- ट्रैविस हेड अपने 3000 वनडे रन पूरे करने से सिर्फ 22 रन की दूरी पर हैं. वे ऑस्ट्रेलिया के उन भरोसेमंद बल्लेबाजों में से हैं जो तेज़ शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं, और यह उपलब्धि उनके निरंतर प्रदर्शन का प्रमाण होगी.
- ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क अब तक 247 विकेट झटक चुके हैं. सिडनी में अगर वे 3 विकेट हासिल कर लेते हैं, तो वे अपने वनडे करियर में 250 विकेट पूरे कर लेंगे. यह किसी भी गेंदबाज के लिए बड़ा माइलस्टोन माना जाता है.
- ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जंपा 196 विकेट लेकर अब 200 वनडे विकेट पूरे करने से केवल 4 कदम दूर हैं. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की स्पिन-अनुकूल पिच उन्हें यह उपलब्धि हासिल करने में मदद कर सकती है.
- भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपने शानदार छक्कों के लिए मशहूर हैं. अब तक वे वनडे करियर में 346 छक्के लगा चुके हैं, और सिडनी वनडे में केवल 4 छक्के लगाकर वे 350 छक्कों का शानदार आंकड़ा छू सकते हैं.