सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Photo Credits: X/@cric_businessHQ)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team SCG Pitch Records And Stats: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबले 25 अक्टूबर(गुरुवार) को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में खेला जाएगा. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित एक प्रतिष्ठित खेल स्टेडियम है जिसकी स्थापना 1848 में हुई थी. यह मैदान लगभग 48,000 दर्शकों की क्षमता रखता है और इतिहास में इसे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड नंबर 1; गैरिसन ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता रहा है. एससीजी में दो प्रमुख छोर पैडिंगटन एंड और रैंडविक एंड हैं. यहां क्रिकेट के अलावा रग्बी लीग, रग्बी यूनियन और फुटबॉल जैसे अन्य खेल भी आयोजित होते हैं. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे के खेल में बाधा डालेगी बारिश? यहां जानें कैसा रहेगा सिडनी में मौसम का मिजाज

यह न्यू साउथ वेल्स क्रिकेट टीम और बिग बैश लीग की सिडनी सिक्सर्स टीम का घरेलू मैदान है. मैदान में फ्लडलाइट्स भी लगे हुए हैं, जिससे रात में भी मैच खेले जा सकते हैं. इस स्टेडियम की देखरेख टॉम पार्कर करते हैं. एससीजी न केवल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का केंद्र है, बल्कि वैश्विक खेल प्रेमियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है.

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का पिच आँकड़े(Sydney Cricket Ground Pitch Stats)

कुल मैच: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में अब तक कुल 168 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जो इसे दुनिया के सबसे अनुभवी क्रिकेट स्थलों में से एक बनाते हैं.

पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते मैच: पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने यहां 96 बार जीत हासिल की है, जो दर्शाता है कि यह पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए मददगार रहती है.

बॉलिंग करते हुए जीते मैच: गेंदबाजी करने वाली टीमों ने यहां 64 मैच जीते हैं, जिससे पता चलता है कि पीछा करना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर जब पिच धीमी हो जाती है.

औसत पहली पारी का स्कोर: सिडनी में पहली पारी में औसतन 224 रन बनते हैं, जो खासकर डे-नाइट मुकाबलों में एक प्रतिस्पर्धी स्कोर माना जाता है.

औसत दूसरी पारी का स्कोर: दूसरी पारी में औसतन 189 रन बनते हैं, जो यह दर्शाता है कि लक्ष्य का पीछा करना यहां थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है.

सबसे बड़ा स्कोर: यहां का सबसे बड़ा स्कोर 408/5 है, जो दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था. यह बल्लेबाजों के लिए इस मैदान की अनुकूलता को दर्शाता है.

सबसे कम स्कोर: सिडनी में सबसे कम स्कोर 63 रन रहा है, जब भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरी तरह ढेर हो गई थी.

सबसे बड़ा लक्ष्य पीछा: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 334 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया था, जो इस मैदान पर अब तक का सबसे बड़ा चेज है.

सबसे कम स्कोर डिफेंड: यहां सबसे कम स्कोर जो सफलतापूर्वक बचाया गया, वह 101 रन था, जब ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को मात दी थी. यह गेंदबाजों के लिए प्रेरणादायक आंकड़ा है.

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का पिच रिकार्ड(Sydney Cricket Ground Pitch Record)

मोस्ट रन(Most Run): सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में वनडे मैचों में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के एआर बॉर्डर हैं. उन्होंने 1979 से 1994 तक 65 मैचों में 62 पारियों में 1561 रन बनाए. उनका उच्चतम स्कोर 127* है और उन्होंने औसत 28.90 से रन बनाए. बॉर्डर ने कुल 2 शतक और 7 अर्धशतक जमाए, जबकि 2 बार बिना खाता खोए आउट हुए. उन्होंने 2275 गेंदों का सामना करते हुए 68.61 की स्ट्राइक रेट से खेला और 125 चौके तथा 4 छक्के लगाए.

बेस्ट गेंदबाजी आंकड़े: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में वनडे मैचों में किसी एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के जीएस चैपल के नाम है. उन्होंने 8 जनवरी 1981 को भारत के खिलाफ खेले गए मैच में 9.5 ओवर में 5 मेडन देकर केवल 15 रन खर्च किए और 5 विकेट लिए। उनकी इकोनॉमी 1.52 रही, जो कि वनडे में बेहद प्रभावशाली मानी जाती है.

मोस्ट विकेट(Most Wicket): सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में वनडे मैचों में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्राथ के नाम है. 1993 से 2007 तक के अपने करियर में उन्होंने 27 मैचों में 27 पारियों में कुल 50 विकेट लिए. मैकग्राथ ने 244.1 ओवर फेंकते हुए 915 रन दिए और उनका सर्वश्रेष्ठ इनिंग्स बॉलिंग प्रदर्शन 5/27 रहा. उनकी औसत 18.30, इकोनॉमी 3.74 और स्ट्राइक रेट 29.30 रही.

सबसे उच्च स्कोर का रिकॉर्ड(Highest scores): सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में वनडे मैचों में सबसे उच्च स्कोर का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ के नाम है. उन्होंने 4 दिसंबर 2016 को न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 206 मिनट में 157 गेंदों का सामना करते हुए 164 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 14 चौके और 4 छक्के लगाए, और उनका स्ट्राइक रेट 104.45 रहा.