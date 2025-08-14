Independence Day 2025: 15 अगस्त के दिन टीम इंडिया ने खेले हैं कुल इतने मुकाबले, जानें इन दिन कैसा रहा 'मेन इन ब्लू' के आकंड़ें
भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Independence Day 2025: कल यानी 15 अगस्त हर एक भारतीय 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे. इस खास दिन से भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का भी नाता है. टीम इंडिया ने इस दिन कुल छह मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया को महज दो मुकाबलों में जीत मिली. वहीं तीन मैचों में टीम इंडिया को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. वहीं एक मैच ड्रॉ रहा था. सबसे पहले टीम इंडिया ने साल 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था. दूसरी बार साल 2001 में टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच खेला गया था. यह भी पढ़ें: India vs Pakistan Stats In Asia Cup: एशिया कप में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया और पाकिस्तान का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

तीसरी बार साल 2014 में टीम इंडिया का सामना एक बार फिर इंग्लैंड के साथ हुआ था. चौथी बार साल 2015 में टीम इंडिया की टक्कर श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच में हुई थी. वहीं टीम इंडिया साल 2019 में पांचवी बार वेस्टइंडीज के साथ वनडे मैच खेलने उतरी थी. आखिरी बार टीम इंडिया साल 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेली थी.

टीम इंडिया बनाम इंग्लैंड: पहली बार टीम इंडिया ने साल 1952 में 15 अगस्त के दिन मुकाबला खेला था. वह इंग्लैंड दौरे पर पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने गई हुई थी. जिसके तहत एक मैच 14 अगस्त से शुरू होकर 19 अगस्त तक चला था. बारिश की वजह से यह मैच रद्द घोषित किया गया. पहले खेलकर इंग्लैंड ने 326 रन बनाए. जवाब में टीम इंडिया पहली पारी में 98 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई.

टीम इंडिया बनाम श्रीलंका: दूसरी बार स्वतंत्रता दिवस के दिन टीम इंडिया का सामना श्रीलंका के साथ साल 2001 में हुआ था. दोनों टीमों ने 14 अगस्त से 18 अगस्त तक टेस्ट मैच खेला था. टीम इंडिया को इस मैच में 10 विकेटों से शिकस्त मिली थी.

टीम इंडिया बनाम इंग्लैंड: टीम इंडिया ने तीसरी बार इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था. जो 15 अगस्त से शुरू होकर 17 अगस्त तक चला था. टीम इंडिया को इस मैच में इंग्लैंड के खिलाफ पारी और 244 रनों से पराजय का मुंह देखना पड़ा.

टीम इंडिया बनाम श्रीलंका: साल 2015 में टीम इंडिया चौथी बार 15 अगस्त के दिन कोई मुकाबला खेलने उतरी. टीम इंडिया का सामना श्रीलंका के साथ हुआ. दोनों टीमों की टक्कर टेस्ट मैच में हुई थी. 12 से 15 अगस्त तक यह मैच चला. टीम इंडिया 64 रनों से यह मैच हार गई थी.

टीम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज: साल 2019 में आखिरकार टीम इंडिया को स्वतंत्रता दिवस के दिन जीत मिली. टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को वनडे मुकाबले में छह विकेट से हरा दिया था. इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा था.

टीम इंडिया बनाम इंग्लैंड: आखिरी बार टीम इंडिया साल 2021 में 15 अगस्त के दिन इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने उतरी थी. जिसकी शुरुआत 12 अगस्त को हुई थी. वहीं 16 अगस्त को टीम इंडिया ने 151 रनों से हराकर स्वतंत्रता दिवस के दिन अपनी दूसरी जीत दर्ज की.