IND vs WI Test Series 2025 Live Streaming: दो टेस्ट मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज से भिड़ेगी भारतीय क्रिकेट टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

टीम इंडिया(Photo Credits: X/ @BCCI)

Where To Watch India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Live Telecast: एशिया कप 2025 जीतने के तुरंत बाद, भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कार्रवाई अब टेस्ट क्रिकेट की ओर स्थानांतरित होने वाली है, जहां शुभमन गिल की टीम घरेलू मैदान पर वेस्ट इंडीज से भिड़ेगी. इस साल की शुरुआत में रोहित शर्मा की संन्यास के बाद भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में नियुक्त होने के बाद, शुभमन गिल ने अपेक्षाकृत युवा टीम की अगुवाई करते हुए इंग्लैंड का दौरा किया और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ कड़े संघर्ष वाली सीरीज में 2-2 की बराबरी हासिल करके एक वीरतापूर्ण प्रयास के साथ घर वापसी की. अब उनके लिए अगली चुनौती घरेलू मैदान पर वेस्ट इंडीज है और भारत इस बात से अवगत होगा कि रोस्टन चेज़ की टीम के खिलाफ दबदबे भरा प्रदर्शन करना होगा. जानिए कौन हैं तिलक वर्मा के गुरू सलाम बयाश? जिन्होंने एशिया कप फाइनल के हीरो को बचपन में तरासकर बनाया हिरा

भारत बनाम वेस्ट इंडीज 2025 टेस्ट सीरीज में दो मैच शामिल हैं. जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला टेस्ट 2025 का आयोजन होगा जो 2 अक्टूबर से शुरू होगा. भारत बनाम वेस्ट इंडी( IND vs WI) दूसरा टेस्ट 2025 नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, जो 10 अक्टूबर से शुरू होगा. यह टेस्ट सीरीज शुभमन गिल और भारतीय टीम के लिए घरेलू मैदान पर जीत के रास्ते पर वापसी का सुनहरा अवसर हो सकती है, क्योंकि उन्हें अपने पिछले घरेलू अभियान में न्यूजीलैंड के हाथों 0-3 से मात का सामना करना पड़ा था. लेकिन वेस्ट इंडीज को कभी भी कम नहीं आंका जा सकता और इसलिए, IND vs WI 2025 टेस्ट सीरीज काफी रोमांचक होने का वादा करती है.

भारत बनाम वेस्ट इंडीज 2025 टेस्ट सीरीज का लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें?

भारतीय क्रिकेट टीम के घरेलू मैचों का आधिकारिक प्रसारण भागीदार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क है और IND vs WI 2025 टेस्ट सीरीज के लिए भी यही जिम्मेदारियां निभाता रहेगा. भारत के प्रशंसक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क टीवी चैनलों पर IND vs WI 2025 टेस्ट सीरीज का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं. IND vs WI 2025 टेस्ट सीरीज के ऑनलाइन देखने के विकल्पों के लिए, नीचे पढ़ें.

भारत बनाम वेस्ट इंडीज 2025 टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्ट इंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 2025 टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार नेटवर्क का आधिकारिक OTT प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार प्रदान करेगा. ऑनलाइन देखने के विकल्प की तलाश में रहने वाले प्रशंसक जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भारत बनाम वेस्ट इंडीज 2025 टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन देख सकते हैं.