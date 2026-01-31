IND vs NZ, 5th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवा T20 मैच आज, तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें

(Photo Credits IANS)

IND vs NZ, 5th T20I: भारत (India) और न्यूजीलैंड (New Zealand) के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज आज, 31 जनवरी को अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है. सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. हालांकि टीम इंडिया पहले ही सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना चुकी है, लेकिन पिछले मैच (विशाखापत्तनम) में मिली 50 रनों की करारी शिकस्त के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव की नजरें जोरदार वापसी पर होंगी.

विशाखापत्तनम की हार से सबक लेगी टीम इंडिया

सीरीज के चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने शानदार खेल दिखाते हुए भारत को 50 रनों से हराया था. उस मैच में कीवी ओपनर्स टिम सीफर्ट (62) और डेवोन कॉनवे (44) की तूफानी बल्लेबाजी के सामने भारतीय गेंदबाज बेबस नजर आए थे. भारत की ओर से शिवम दुबे ने 23 गेंदों में 65 रनों की आक्रामक पारी खेली थी, लेकिन वह टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थी. आज के मैच में भारतीय गेंदबाज खास तौर पर डेथ ओवर्स में अपने प्रदर्शन को सुधारना चाहेंगे. यह भी पढ़े: India vs New Zealand T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

संजू सैमसन के लिए 'होम ग्राउंड' पर बड़ा मौका

यह मैच केरल के स्थानीय हीरो संजू सैमसन के लिए बेहद खास है. सीरीज में अब तक सैमसन का बल्ला शांत रहा है, ऐसे में अपने घरेलू दर्शकों के सामने उनके पास फॉर्म में लौटने का यह आखिरी मौका होगा. टीम मैनेजमेंट इस मैच में कुछ बदलाव भी कर सकता है. अक्षर पटेल की फिटनेस पर नजर रहेगी, वहीं मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की प्लेइंग इलेवन में वापसी की संभावना जताई जा रही है.

पिच और मौसम का मिजाज

तिरुवनंतपुरम की पिच आमतौर पर गेंदबाजों, विशेषकर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. हालांकि, जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, यह धीमी हो जाती है जिससे स्पिनरों को भी मदद मिलने लगती है.

औसत स्कोर: यहां पहली पारी का औसत स्कोर 150-160 के करीब रहता है.

मौसम: मौसम साफ रहने का अनुमान है और बारिश की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, शाम के समय ओस (Dew) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिसे देखते हुए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों का आखिरी पड़ाव

अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले यह भारत की आखिरी टी20 सीरीज है. कोच और कप्तान के लिए यह मैच अपनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन और बैकअप खिलाड़ियों को परखने का अंतिम अवसर है. न्यूजीलैंड की टीम भी पिछले मैच की जीत से मिले आत्मविश्वास को बरकरार रखते हुए सीरीज का अंत सम्मानजनक स्कोर (3-2) के साथ करना चाहेगी.

मैच से जुड़ी अहम जानकारी