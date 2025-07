IND U19 vs ENG U19 2nd Youth Test 2025 Live Toss & Scorecard: भारतीय U19 क्रिकेट टीम ने जीता टॉस, इंग्लैंड पहले करेगी बल्लेबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इंग्लैंड अंडर-19 बनाम भारत अंडर-19(Photo Credit: X/@BCCI)

England Under 19 National Cricket Team vs India Under 19 National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की यूथ टेस्ट सीरीज का दूसरा और अंतिम मुकाबला 20 जुलाई(रविवार) से चेम्सफोर्ड(Chelmsford ) के काउंटी ग्राउंड(County Ground ) में खेला जा रहा हैं.

जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारतीय अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), राहुल कुमार, हरवंश पंगालिया, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, नमन पुष्पक, आदित्य रावत.

इंग्लैंड अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एडम थॉमस, बेन डॉकिन्स, आर्यन सावंत, रॉकी फ्लिंटॉफ, बेन मेयस, थॉमस रीव (कप्तान और विकेटकीपर), एकांश सिंह, राल्फी अल्बर्ट, जेम्स मिंटो, एलेक्स ग्रीन, एएम फ्रेंच.

भारतीय अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड